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FM財自
2023-12-01 14:05:26

FM財自 | 盡信數據不如反向交易

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恒指今早段再試17000點之下，似乎假跌破的憧憬減退（資料圖片）

恒指今早段再試17000點之下，似乎假跌破的憧憬減退（資料圖片）

美股昨晚在11月份最後交易日再升，三大指數當中道指狂漲520點，總結 11 月三大指數升幅接近一成，標指和納指是去年7月以來的最佳表現，標指更創下自1928年以來最大的11月份升幅。

道指11月份升近3000點的同時，港股11月卻下跌69點，收在17042，恒指連跌四個月累積下跌3036點。

此前在11月初時，很多數據分析恒指，統計過去11月份下跌的機率極低，上升的機率很高，然而市場偏偏作相反方向發展。

假跌破的憧憬減退

這正巧迎合筆者的金句：萬般分析不如反向交易，我在910月份時的港股策略上，幾乎全用看空的long put來部署，然而下跌幅度不大，被時間值拖低大半盈利，上週1123日時，當時指數在17900點之上，投資人普遍認為11月份再跌的機率很低的同時，卻偏偏在月底開始連續四天的陰燭，短短一星期跌近千點。

恒指昨天（1130）再破1024日以來的年度低位，最低16863之後反彈，不過力度疲弱，今天早段再試17000點之下，似乎假跌破的憧憬減退，但適逢12月初，可能有反彈的機會。

綜觀今年以來，結算日、月底及月初兩天內經常呈現反向，若這樣評估的話，下週一出現反彈的機率較高，但在反彈之前可能再跌破一次今年新低之後才出現，所以目前呈現兩難，最安全策略是等再跌破16863的低位後，逢低適量炒底。

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