FM財自 | 盡信數據不如反向交易

美股昨晚在11月份最後交易日再升，三大指數當中道指狂漲520點，總結 11 月三大指數升幅接近一成，標指和納指是去年7月以來的最佳表現，標指更創下自1928年以來最大的11月份升幅。

道指11月份升近3000點的同時，港股11月卻下跌69點，收在17042，恒指連跌四個月累積下跌3036點。

此前在11月初時，很多數據分析恒指，統計過去11月份下跌的機率極低，上升的機率很高，然而市場偏偏作相反方向發展。

假跌破的憧憬減退

這正巧迎合筆者的金句：萬般分析不如反向交易，我在9及10月份時的港股策略上，幾乎全用看空的long put來部署，然而下跌幅度不大，被時間值拖低大半盈利，上週11月23日時，當時指數在17900點之上，投資人普遍認為11月份再跌的機率很低的同時，卻偏偏在月底開始連續四天的陰燭，短短一星期跌近千點。