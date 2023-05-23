FM財自 | 盤整上下週期趨勢技術指標失準

其實真正進入盤整震盪週期，是在今年的農曆年後第二天1月27日開始，當天恒指漲至波段高位22700點，之後在下一個交易日1月30日開始回落，記得在1月31日，我在此欄用標題寫：《料恒指上週五的22700就是波段浪頂》。

3天後在2月3日我同樣在此欄用標題寫：《料恒指2月份將跌破2萬》。

2月底時恒指真的跌破2萬，看似幾個字的預期，其實都是交易員過去的血淚經歷所堆砌而成。

3月初我寫：見升不是升見跌不是跌開始，至今也近3個月，港股市況仍然徘徊在2萬點上下至今。

今年更利用震盪上下炒波幅

過去幾個月有不少投資人仍然使用移動平均線來估計趨勢，一切趨勢技術指標若放在盤整上落週期時，不只是失準，更全成為反指標，今年徘徊在二萬點上下多少次？升跌破50天、250天線又多少次？

若以此來定交易決策，成為災難，虧損的不少於一波錯向大趨勢。

會在事前大膽預期這種轉勢及隨後的上落週期，源自於2018年及2021年的經歷，記得在2018年，震盪於3萬點時，我還在追高追低來回被打，這些都是用金錢血汗得出來的經歷，印象當然深刻，到2021年同期的上落震盪週期時，我就沒有再犯重複的錯誤了，今年更利用震盪上下炒波幅，這就是經歷的重要，所有經歷均付出過代價，才能時刻記得。