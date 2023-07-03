FM財自 | 盤點上半年環球54個股市表現 孰優孰劣細意剖析

2023上半年剛結束，就著環球股市整體表現來說，表現尚算理想，筆者收集了亞洲、澳大利洲、歐洲、中東、非洲、北美洲和南美洲共七個區域的54個股市數據，有40個是升市，佔比近3/4。其中23個升市的升幅超過10.00%；若以升幅超過4.00%計算，升市更達32個，佔40個升市達八成。表現較差的區域是亞洲，於12個股市有一半見跌，當中表現最差是泰國，半年累跌9.92%，其次是馬來西亞，累跌7.94%，緊隨其後的便是香港，恒指累跌4.37% (19,781 → 18,916點)。就著下跌不足870點，平均一個月不足145點來說，理應視為不算太差。

香港是環球主要股市中表現最差

另若以跌幅由大至小排序，表現最差和兩個股市是哥倫比亞和冰島，分別累跌11.86%和10.29%，繼而便是泰國的，香港則排名第8而已。但若以全數54個股市，由表現最好的計起，香港就排名第47，是環球主要股市中表現最差。主要股市見日本表現最好，累升27.19%，德國和法國分別升幅15.98%和14.31%，美國的標指也升15.91%，是環球十大市值股市中表現最好的四個股市，升幅均逾一成；香港卻是當中惟一的跌市。至於上述七個區域，涵蓋不少於四個股市的有五個區域，其中三個升市佔比超過七成。

上半年歐洲多達二十個股市見升

論到表現最好的是歐洲，共23個股市，有20個是升市，佔比近87.00%，其中13個升幅超過一成，佔區內升市達六成半。當中表現最好是希臘，升幅37.52%，繼而是俄羅斯的莫斯科證券交易所指數，升幅29.86%。歐洲普遍股市造好，顯然受惠於去年表現欠佳產生的低基數效果。但若以2021年底作比較的起點，實則僅四個股市全然收復失地，為葡萄牙、希臘、挪威和英國，於過去一年半分別累升5.65%、4.08%、2.00%和0.91%。其中只有英國是環球主要股市之一，證明歐洲普遍股市仍未走出自2022年2月爆發的俄烏戰事陰霾。

美國和中國科技股表現見天與地

再看投資者較關注的美股和港元，美股三項主要指數 (道指、標指和納指) 表現，於過去半年明顯優於香港的恆指、國指和科指。於美股的納指表現最好，累升31.73%；港股的科指則表現最差，累跌5.27%，同是科技股指數，表現卻有「天與地」之別。雖就今年首季來說，美國科技股和中資科技股普遍交出優於市場預期業績，加上隨著去年第四季環球掀起AI熱潮，不論美國或中國均對高科技產業需求殷切，理應美國科技股和中資科技股前景同樣可看俏。差別則在於計價的貨幣走勢，明顯美元雖而人民幣弱，相信這是股市表現產生較大差異主因。

參考美元兌人民幣在岸價，繼2022年人民幣累跌7.90% (6.3521 → 6.8972) 後，2023上半年再跌4.91% (6. 8972 → 7.2535)，上周五 (6月30日) 更一度跌至7.2689，為2022年11月11日以來最低；較去年最低的7.3285，相距僅0.81%。單是過去一週，人民幣已貶值超過1.00% (7.1799 → 7.2535)，反映於7月中或之前，上破7.3285機會大，意味著港股表現續受拖累風險不少。6月20和21日恆指見下跌裂口，裂口頂部為19,504點，故此必須見突破19,500點收市，完成「回補裂口」，後市才見樂觀。否則，繼續徘徊18,700至19,500點，未見明確方向。