FM財自 | 看準FPGA及相關產品的巨大機遇

2022下半年以來，人工智慧生成式語言類大模型陸續推出市場，掀起一段前所未有的AI熱，同時帶起相關硬體的討論熱度，FPGA (Field-programmable gate array)就是其中之一。考慮到其靈活度及專用AI加速核或GPU的高效性，FPGA及以此為基礎的SoC產品在人工智慧領域優勢明顯，市場參與者的前景無可限量。據Frost&Sullivan數據顯示，2022年全球FPGA市場規模約553億元 (人民幣，下同)，中國FPGA市場規模為208.8億元，全球市佔率僅37%。由於現時市場大部分被海外寡頭壟斷，國產替代需求迫切，空間巨大。

公司於多個晶片產品在國內位於領先地位

筆者留意中國超大規模集成電路行業主要參與者上海復旦 (1385)，其多個晶片產品在國內位於領先地位。此乃國內從事超大規模集成電路的設計、開發、生產 (測試) 和提供系統解決方案的專業公司，四大產品線和系統解決方案涵蓋可程式設計器件FPGA、非揮發內存、智慧電表與低功耗MCU及安全與識別，產品銷往30多個國家和地區。公司產品在下游享有豐富應用，不論FPGA晶片、智慧卡晶片、EEPROM及智慧電表MCU等領域都在國內擁有領先地位。在國產替代大背景下，公司背靠復旦大學，集中人才加速攻克技術難點。

上海復旦在新一代FPGA產品及智慧SoC類產品的研發進程持續推進，有望增強上海復旦在高端FPGA領域的優勢。筆者想指出的是，上海復旦截至2023年3月底的貨幣資金約7.01億元，短期借款則約3.81億元，於還清此借款後，公司手頭現金依然超過3.20億元，足見公司財政狀況穩健。然而，公司作為行業龍頭多年，在研發的持續投入有目共睹。為了持續加強競爭力，公司於4月28日晚上宣佈發行A股可轉換公司債券，集資額約20.00億元，全數用於開發及產業化項目 (共五個範疇)，其中關於FPGA平臺投資超過6.6億元；新一代智慧化可重構SoC技術平臺和智慧通信晶片RFSoC投資超過6.4億元，二者佔總投資金額的63%，是上海復旦本次投資的三個產品線中的核心項目，反映公司對FPGA及相關產品的技術研發高度關注。

憧憬產業進入收成期令未來股價大放異彩

筆者認為透過可轉換債券集資的最大優勢，在於其換股的特性，反映公司也對股價前景充滿信心，日後債券持有人選擇換股，變相公司今次集資的債項將減少，甚至歸零，由資本市場代為還債。配合上述FPGA產業不論在中國或海外，均有具大發展潛力，管理層充分利用換股債的特性，有望令負債減少，甚至毋須還債的情況下，令公司財政繼續保持穩健之外，又能抓緊FPGA發展的黃金機遇，未來股價表現可望會隨FPGA產業進入收成期而大放異彩。屆時不但是換股債持有人，就連現已持股的投資者也會得益。

觀乎上海復旦作為FGPA芯間的領先廠商，加上是國內第一家推出億門級FPGA產品的企業，技術優勢相當明顯，有望乘著行業高速發展取得更多機遇。此外，公司的FPGA及其他產品均價從2018年至2022 年增長超過7倍以上；毛利率始終維持在高位，綜合毛利率多年維持在60%以上，日後其FPGA產品大賣能產生的經濟效益無可限量。故此對於有意分享FGPA產業未來成果的現有股東，絕對值得在7月上旬舉行的特別股東大會投票贊成發行今次的換股債，以行動來支持公司積極發展釋放價值的產業。經香港中央結算登記的投資者，也在6月28日之前，聯絡銀行或券商安排投票事宜，行使股東權利。