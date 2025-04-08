FM財自 | 真正持倉經歷過股災的有幾個人

這兩天大家都在討論股災，但真正持倉經歷過2008年金融海嘯的，甚至是持倉經歷2000年科網泡沫狂升及之後的爆破股災又有幾人？那兩次才是恐懼的極致，比對過去兩次真正的股災，這次的小股災確是比較容易捕捉到。

股災少賺已經覺得慚愧

對於成功的交易員來說，在股災中，少賺已經覺得慚愧，更別說壓錯方向，或是比較誰輸得少，虧損少過指數的跌幅，或是誰及時現金為王而沾沾自喜。

真正的多空倉交易員，可買可空，難度當然高，但不應錯過這種機會，尤其是可利用衍生工具的優勢。