FM財自 | 真正持倉經歷過股災的有幾個人

這兩天大家都在討論股災，但真正持倉經歷過2008年金融海嘯的，甚至是持倉經歷2000年科網泡沫狂升及之後的爆破股災又有幾人？那兩次才是恐懼的極致，比對過去兩次真正的股災，這次的小股災確是比較容易捕捉到。
股災少賺已經覺得慚愧
對於成功的交易員來說，在股災中，少賺已經覺得慚愧，更別說壓錯方向，或是比較誰輸得少，虧損少過指數的跌幅，或是誰及時現金為王而沾沾自喜。
真正的多空倉交易員，可買可空，難度當然高，但不應錯過這種機會，尤其是可利用衍生工具的優勢。
萬般分析不如Trump 放消息
近日在股災當前，看到不少分析員或投資人還在研究那個技術指標或移動平均線，週線，甚至基本分析云云，其實在關稅大勢前，一切皆在特朗普的表態，萬般分析不如Trump 放消息。
其餘一切技術指標基本分析都是多餘的，就像昨晚（0407）市場一度誤以為特朗普將暫停徵收關稅 90 天，指數狂飆漲7分鐘，投資人還來不及興奮又被澄清是「謠言」而大幅度跌回，短線的技術指標只會迎來左右一巴，來回止損的狼狽。
馬前砲
筆者在2月份開始做空美股，維持空倉至上周五已經所餘無幾，更在上周五（0404）的震盪中全平剩餘空倉，錯過週一（0407）最後一挫的盈利，已經覺得遺憾非常，並非空談或馬後砲，在訂閱文章裡及交易持倉的盈虧圖可證實。
一天之隔引申波幅收斂不少
港股方面，在3月26日開始我開始懷疑港股是逆轉，至後來的震盪中，加大逆轉的可能性，一個多星期整整7個交易日中，轉身做空並累積空倉，昨天(0407)港股股災下挫3千點，我平大半空倉之餘，下午時段趁高iv （引申波幅）short put 指數及科技股，今天（0408）早段反彈逾500點，iv 跌幅明顯，short put 已經可以分段平一些。昨天的波幅指數升至47%收市，今天中午前跌回38％水平，一天之隔，引申波幅收斂不少。
股災，對於交易員來說是機會多於風險，未來若再破底，美股港股也好，皆是高iv 的博反彈機會，交易不怕急跌，只怕慢跌。
Option Jack