FM財自 | 真的是牛市嗎？

自9月11日恒指跌破17,000點開始至今，12天當中，恒指升了11個交易日，上周二（9月24日）至週四，股民為了難得可解套，或返家鄉而賣出持股，到了上週五至這週一（9月30日），情況改變了，股民反而是衝入股市追漲了，上星期五（0927）及週一接連兩個交易日，港股成交額破歷史新高，財經媒體紛紛標題式報道，網上平台突然多了很多股神出現，情況沸騰著股民的心情。 港股這波起步於9月11日的升浪，在時間及幅度上，不低於2022年11月初起步的升浪，2022年11月1日開始的升浪，在第一波段的三星期內，幅度逾3,700點。而這次幅度逾4,400點，2022年11月是跌破浪底後的反彈開始，之後在2023年初才爆升，而這次是處於中段的盤底後爆升。

若以今年4至5月的升浪作比較，這波升浪至週一高位計算升4,500點，幅度大於4月19日至5月20日的升浪3,700點，但不同的地方在於引伸波幅比對五月份浪頂時高出很多好多。 週一（0930）極高的引伸波幅加上5千億的成交額，埋下未來回調的伏線，尤其是call 的引申波幅超多3年半新高。 回看筆者在9月19日的分析上開始寫，未來的各種可能，之後逐一排除，首先是9月20日未跌破17,950點，9月23日又未跌破18,100點，剩下的一個選項就是：「有排升」，筆者過去幾天也放了不少從低位開始Long call 及牛證的大倍數回報買賣圖公開。