FM財自 | 短期外圍負面消息不絕 恒指本月底前難守住萬九關

於過去六個交易日 (5月17至24日)，恒指表現欠佳，其中四日見跌，六日累跌逾860點，於5月24日收報19,115點，除了是連續兩個交易日，亦是過去四個交易日其中三日收低於19,500點。誠如5月22日發佈市評文章時表示，3月22日至5月18日恒指均收高於19,500點，歷時近兩個月，屬今年重要的支持位。故此於5月19日為事隔近兩個月後首度失守19,500點收市，為後市走向響起警號；如今進一步確認失守，後市走勢更不容樂觀。昨日 (5月24日) 恒指下跌315點，收報19,115點，成為今年暫時第二低收市位。

另可留意昨日恒指收市位較19,000點只差約100點，技術走勢而言5月底前失收機會大，自5月17日起，便受制於市場稱為牛熊分界線的250天移動平均線。至5月24日共六個交易日，只有5月18日收高於此線；不過當日收報19,727點，較此線處於19,701點，僅高26點，參考性極低，而其後於5月22日收報19,678點，低於此線為19,696點，相距少於20點，隱若見恒指上揚乏力，故此緊接見二連跌不足為奇。恒指的牛熊線被市場視為枯榮分界，現於其下多日，證明港股走勢偏弱，與近日美股表現不謀而合。

道指於5月19至23日已見三連跌，收報33,055點從月線圖見回到去年12月偏低水平。期內逾五個半月，共119個交易日，只有27日收低於33,000點，此乃現處偏低水平證明。其中18日見於今年3月7至30日，為美國銀行業資金缺口問題受高度關注時期，代表美國見負面消息才令道指失守33,000點收市多時。現時銀行業資金缺口問題尤在，不過市場焦點落在6月1日期限前美國能否獲國會通過批准提高債務上限。以5月24日計至6月1日只有九日，時間明顯短促，但白宮與國會領袖依然未取得共識。

憂慮美國債務違約見新高

香港時間截至5月24日晚上8時，一年期或以下的美國國債孳息率均逾5厘，介乎5.108%至5.545%，其中一個月期為最高的5.545%，反映市場憂慮白宮出現債務違約風險。上回高水平見於2006年11月的5.250%左右，現時則為5.545%，已創新高，理解為對債務違約憂慮現處有史以來高水平。至於最流的短中期國債，一個月、六個月、一年、五年和十年孳息率分別為5.545%、5.369%、5.108%、3.734%和3.671%，數值完全是大至小排列，屬完整孳息倒掛狀態，意味著除了債務違約，市場也關注美國會否陷入經濟衰退。

暫看外圍負面消息不絕，筆者認為美股道指收低於33,000點僅時間問題，而早於5月18日市評文章上指出，若見道指失守33,000點收市，要有恒指下試19,000點心理準備，上述恒指和道指分別於19,115和33,055點，指數表現正朝向前文觀點推進，不論港股與美股短期走勢也不能掉以輕心。初步預期道指若失守33,000後，於32,000點才可望有支持。恒指則關注去年12月以來表現，至今接近半年，低位見於12月2日的18,530點，靠近18,500點，推斷若見連續兩天收低於19,000點，將跌至18,500點水平才可望有支持。