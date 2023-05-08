FM財自 | 科技股弱勢未改 5月買爆中字股？ | 聶sir選股秘笈

「中特股」再發威！帶動港股連升第3日，周一恒生指數高見20321點，收市仍升1.24%，報20297點，惟成交未有明顯增加，僅錄1080億元。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦指出，外圍銀行危機陰霾之下，投資者態度審慎，大市成交額僅千億，相信要待成交回升至1200億以上，大市上市動力才會增強，料短線仍會在19000點徘徊。

「中字頭」股繼續受追捧，三桶油全線做好，中石化狂升5.90%，而散戶收息愛股中國移動(0941)升1.75%，聶對5G板塊看高一線，因三大中資電訊股去年底至今每月5G用戶量均有不俗增長，而且將受惠於中國經濟從疫後復甦，5G商用需求亦會增加，可作中長線部署，建議在63至64元水平作吸納。

騰訊現價值博率低 選股要睇成交額

科技股方面，騰訊(0700)現價基數仍算高，要上升10%，需突破370元以上，阻力仍比較大，建議待股價回落至325至330元才考慮吸納。整體資訊科技股不算弱勢，只是資金缺乏方向，且大市氣氛不算好，若現時入市，要作坐貨的心理準備，而生物科技股則不太看好。他指出，在選擇個股時，可優先選擇成交量充足的股份，而成交額不足100萬的個股，便要考慮是否適合入市。

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