FM財自 | 科技股鬥弱 撈底首選騰訊？ | 有隻手遊股要留意！

隔晚美股道指低收，港股受外圍及期指結算日影響，在19800點水平拉鋸，最終升83點收市，報19840點。4月僅剩餘最後一個交易日，華富建業證券投資策略聯席總監阮子㬢指，短期未見有利好消息提振港股，因北水在五一假期期間暫停，市場亦正觀望下月初美國議息後指引，整體氣氛偏淡，大多資金已先行在兩萬點位置獲利，現時不宜炒市或單炒科技股。

百億補貼 阿里京東兩敗俱傷

大型科技股當中，阿里巴巴（9988）已錄八連跌，收報81.8元。阮子㬢表示，阿里弱勢部份原因或因其對手京東（9618）推出「百億補貼計劃」，對阿里造成壓力，但阿里股價已大幅回調，再跌穿80元屬市場反應過度，投資者可小注吸納。至於美團（3690）方面，投資者擔心其本業外賣業務增長已見頂，但其酒店到店業務或可受惠五一黃金周概念。走勢最為疲軟的京東受補貼因素困擾，但「618購物節」或可稍為支持股價，現價再下行的空間不大。

他又指，騰訊（0700）受惠遊戲版號復批，且大股東沽貨的因素逐漸明朗化，在一眾科網股當中較為值博。阮子㬢提及，手遊股之中，他對中手遊（0302）看高一線，因公司將會開放新遊戲封測，有望帶動股價。

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