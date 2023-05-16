FM財自 | 科指帶領恒指再闖2萬關

不經不覺上落市週期盤旋已經行走超過三個月，記得在2月底3月初時我預期未來會跟2018至2021年的情況，出現上落震盪市週期一段時間，引伸波幅會漸漸回跌，過去三個月當中，恒指來回穿梭於二萬點已經N次，這就是最經典的橫行震盪上落市，追高追低賭大趨勢的很容易左右一巴。

會在事前大膽預期這種上落週期，源自於2018年及2021年的經歷，同樣是在1或2月走出當年高位後的回落，之後就是震盪在一段時間及一個範圍裡面，各位可自行回看2018及2021年的日線圖，是否和今年的情況很相像？

前文筆者寫，若未來恒指能再上2萬必靠科指，昨天（0515）開市早段恒指才跌至波段低位19498，低開後一路炒上，最高至2萬點之上，今天（0516）更明顯的是靠科指帶領站於2萬。

在結算後的五月初，恒指重上2萬的那次靠的是中特股份狂熱，當時科指弱勢非常，只勉強跟升一些，至上週二（0509）中特股過熱而急挫，科指跟跌，再次跌破2萬，上週三（0510）開始，科指股份卻一改之前的頹勢，接力連續4天回穩並跑贏恒指。

科指股份紛紛走高

今天（0516）才出來阿里巴巴（9988）的好消息，代表上週四開始巴巴從80元之下的反彈轉強原因，今天最高至86.80元，巴巴的反彈也是科指連日走強的原因之一。

另外京東（9618） 在上週四公佈業績前夕走低，最低跌至波段低位132.2元，業績後急升，今天中午收市前最高升至147.7元。

還有美團（3690），在130元之下多次試底後反彈，今天最高至139.8元；百度（9988）在業績前走高，看來也走出底部弱勢情況，未來還可看高一線，但預計幅度卻有限，不能過於進取。

今早10時公佈了中國4月份社會消費品零售總額3.49萬億元人民幣，低過市場預期的升21.9%。

消息前後中特股份回軟，那麼昨天（0515）的反彈似乎又要完結嗎？

我看未必，估計未來中特股仍會在上週二高位至昨天低位之間震盪，但難越上週高峰，昨天（0515）科技指數雖然急升，卻跑輸給恒指，今天接力跑贏，相信未來恒指若要再升，仍需靠科指股份的帶領。