FM財自 | 第一共和銀行倒閉美股受壓 美股港股五月上旬同受考驗

繼矽谷銀行 (SIVB.US) 和Signature Bank (SBNY.US) 後，第一共和銀行 (FRC.US) 亦於周一 (5月1日) 倒閉，不足兩個月美國出現第三間銀行因資金缺口問題而倒閉，亦誠如4月26日發佈市評文章時表示，觀乎早前被接管的矽谷銀行 (SIVB.US) 為美國第16大，第一共和銀行則為第14大，故此後者倒閉便取代矽谷銀行位置，成為美國史上第二大規模倒閉銀行。周一道指高開10餘點後升幅擴大，最多升近160點，曾高見34,257點，創2月15日以來新高，但上述消息令美股回軟，道指最終倒跌46點收市，報34,051點。

道指失守兩條短期平均線

翌日 (5月2日) 連34,000點亦告失守，最多挫達615點，之後跌幅雖收窄，仍跌近370點，收報33,684點，暫為4月27日以來最低收市位；10天和20天移動平均線於33,786和33,751點，所以雙雙失守。留意自去年11月以來主要波幅區間介乎33,000至34,500點，早前於3月7日美國地方銀行資金缺口問題開始受關注，當日道指失守33,000點收市，前收報33,431點，與5月2日收報33,684點只差約250點。倘於本週餘下日子道指收低於33,431點，相信跌勢會跟3月7至15日的相若，於3月15日曾低見31,429點，較33,000點水平低逾1,500點。

曝露於資金缺口風險仍高

部分分析認為由於有了3月的經驗，今次道指調整幅度應較上回為小。然而，筆者關注道指於10天和20天線既已同告失守，倘於本週餘下交易日未見重上收市，預期與33,000點水平比較，也要調整不少於1,000點，即在32,000點水平才可望有支持。但考慮到美國加息週期未有完結，中小型銀行曝露於資金缺口風險仍高，從近日這等銀行股表現，經已反映市場憂慮不久再有銀行要倒閉。於5月2日，Territorial Bancorp (TBNK.US)、西太平洋合眾銀行 (PACW.US) 和大都會銀行 (MCB.US) 分別下跌36.05%、27.78%和20.45%。

西太平洋合眾銀行成焦點

另見跌幅介乎10.00%至20.00%的銀行股也多達20隻；至於就過去兩個月表現，有三間銀行累跌逾六成，投資者應關注或於2023上半年結束前，也於倒閉行列，就是西太平洋合眾銀行、大都會銀行，以及阿萊恩斯西部銀行 (WAL.US)，其中西太平洋合眾銀行表現最差，以3月6日和5月2日分別收報27.29和6.55美元比較，累跌近76.00%。截至2023年3月31日，該銀行的存款總額較去年底增加了11億美元至282億美元，當時市場解讀存款水平已穩定；但從近日股價再度顯著下滑，相信是11億美元環比增長僅約4%，隨時可以流失。

回看港股，雖於4月26日發佈市評文章時表示，期指大戶已建好倉機會大；不過由於外圍投資氣氛轉差，而昨日下午4:30期指收報19,591點，經已低於19,600點，倘於今明兩日 (5月4及5日) 也未見重上19,600點之上收市，反映大戶應已在早前大約19,600點的開倉水平「平倉」，並且轉投淡倉。參考3月21日以來恒指均收高於19,500點，接近一個半月，視為5月上旬的重要支持位。留心倘若道指未能守住33,000點，預期恒指除了19,500點，就是19,000點也難守住，故此要是見連續兩天收低於19,500點，後市絕不能掉以輕心。