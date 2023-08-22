FM財自 | 等待港股的炒底時機

昨晚（0821）納指期貨延續上周五的反彈勢，週一早段走高，正式開市時段，英偉達（NVDA）及TSLA飈漲，帶動納指100（NDX）回漲1.65%，升241點收在14937，道指早段偏弱跌破上周五低位一些，之後逆轉回升，只跌37點收在34,463。

市場聚焦本週四24日登場的全球央行年會，預料聯準會主席鮑爾可能發表「鷹中帶鴿」的談話。另外，市場預估，NVDA將開出優於預期的財報，帶動晶片類股新一波漲勢，不過已經提前反映了不少？

離岸人民幣回升至7.30之下，及隔晚納指造好，帶動港股今天（0822）早段在震盪中稍彈，但仍受製於17800之下，中午時恒指升28點在17652，科指升16點在3939。

恒指波幅指數（VHSI）昨天升至31.63％，是自今年3月20日以來最高水平，原因是恒指跌破今年低位後昨天再挫，引發市場避險者眾，推高波幅指數，但30％的波幅指數比對去年或許只是中途而已，波幅指數也是落後指標，沒有往後方向的啟示作用，全看每個人的解讀，不過很多新手以為有。

今天上午的節奏和昨天相若，上午反彈後再度回軟，和上星期的節奏也有些相像，反彈都是假像，很快再破日第甚至破底，但在目前稍高iv（引伸波幅）的情況下，若未來再來一支陰燭或低開數百點，波幅指數（VHSI）再破頂時，可能就是適合逢低炒底Short put的時候了。

今天港股收市後公佈多隻藍籌或熱門股份業績，例如百度（9988）、快手（1024）、安達體育（2020）吉利汽車（0175）及九毛九（9923），中概股在業績前股價已經反映了多少難料，而今天在業績前iv偏高，業績後無論升跌iv必挫，所以在業績前long 兩邊難贏，前文有詳細解釋過多隻美國科技股業績前後的變化，long strangle勝率很低。

若參照上星期騰訊（0700）及昨天小鵬汽車（9868）的業績後節奏，公佈業績後隔天低開反彈，可以此作為參考，以上股份業績後若低開很多，開市早段可趁iv仍未回跌太多時，逆向Short put，反正股價已經夠低殘，之後可能像上週的騰訊或昨天的小鵬汽車般，低開反彈短炒一段，若是股份業績後高開，逆向做淡則勝算不高，不敢建議，新手勿試。