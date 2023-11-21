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FM財自
2023-11-21 12:19:36

FM財自|納指將升到感恩節前

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美國股市可在短短三週時間瞬間從低位逆轉急升 (資料圖片)

美國股市可在短短三週時間瞬間從低位逆轉急升 (資料圖片)

美國股市延續升勢，三大股指週一（1120）再漲，納指100189點，道指升203點，正式突破35000點，距離三星期前的低位升超過2800點，標普500指數漲33大點，收在4547，納斯100NDX)指數正式突破自719日以來的最高水平。

人工智能熱情推動，微軟在聘請OpenAI創始人Sam AltmanGreg Brockman後股價創下歷史新高。

英偉達（NVDA）在即將公布的財報前，股價再次升破500元，美國股市可在短短三週時間瞬間從低位逆轉急升，主要是市場對美聯署維持高息的態度180度改為減息，再在上週CPIPPI數據之後，甚至預期最快明年3月開始減息，利率見頂，美匯指數DXY回落，人民幣回升，皆有助於港股向上發展，港股今天第二天回升已升至18000之上，預期年底前最樂觀可至19200點水平。

恐懼就是底

受壞消息影響，阿里巴巴上週五急挫，最低跌至72.9元，巴巴迷們呼天搶地，哀嚎遍野，大量牛證被收回，分析員們紛紛建議審慎觀察... 勿炒底，絕望情緒籠罩市場，但持有及沒持有巴巴的投資人心情是兩個世界。

然而恐懼就是底的魔咒改不了，今天（1121）巴巴從恐懼低位反彈，早段最高至77.5元，連同騰訊的強勢，一口氣升近筆者第一目標價上方333 ，加上A股及人民幣上升，及內險股的回升帶領恒指今天重上18000點。

而納指方面，這波升勢，估計最少持續或稱夾淡至感恩節前。

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