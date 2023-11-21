FM財自|納指將升到感恩節前

美國股市延續升勢，三大股指週一（11月20）再漲，納指100漲189點，道指升203點，正式突破35000點，距離三星期前的低位升超過2800點，標普500指數漲33大點，收在4547，納斯100（NDX)指數正式突破自7月19日以來的最高水平。

人工智能熱情推動，微軟在聘請OpenAI創始人Sam Altman、Greg Brockman後股價創下歷史新高。

英偉達（NVDA）在即將公布的財報前，股價再次升破500元，美國股市可在短短三週時間瞬間從低位逆轉急升，主要是市場對美聯署維持高息的態度180度改為減息，再在上週CPI及PPI數據之後，甚至預期最快明年3月開始減息，利率見頂，美匯指數DXY回落，人民幣回升，皆有助於港股向上發展，港股今天第二天回升已升至18000之上，預期年底前最樂觀可至19200點水平。