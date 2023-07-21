fm財自 | 納指急挫港美股市形勢轉變

今天指數仍然震盪於18900上，阿里巴巴更開市在全日低位而反彈 (資料圖片)

周四公布了電動車龍頭特斯拉Tesla第二季業績，純利27億美元按年升20%，每股賺91美仙，勝市場預期的80，維持今年生產約180萬輛電動車的目標，但預警今季產量可能下跌，加上毛利率降至3年低位後可能持續受壓，拖累股價於美國周四最低跌至261.2元，收在263。

此前市場一面倒高比率地看業績後的Tesla股價會再爆上300元之上，投資人壓注過猛，即使毛利率未有收窄，相信股價也會在業績後先升後倒跌。

而且股價在過去一個月的升幅驚人，已充分反映實況，業績後市場找到藉口獲利賣出，而業績前追高者或以期權的投機者止蝕，造成昨晚（0720）Tesla股價一挫再挫。

美股周四可說是超級業績日，道指連續第三天追落後跑贏標普500，昨天（0720）再升超過300點，最高35372，收市仍可升164點，連升第9個交易日，但納指100急挫2.3%，跌回上週五水平，除了受業績股Tesla和Netflix股價急挫所拖累，Meta、Nvidia股價分別挫4.3%和3.3%，皆從波段高位逆轉下跌所致。

筆者在週二（0718）的前文也詳細分析過美股自3月中以來漲幅近20％，超越去年8月的漲幅水平，小心隨時逆轉，尤其是漲幅嚴重超買的納指100，一天過後，週三納指100期貨最高至16061之後逆轉回，昨天收在15592，從週二波段高位回跌3％，市場大資金未等及Tesla出業績已開始偷步賣出。

納指升勢帶動港股及科技指數回升?

道指納指最近兩天的一升一跌，一改之前納指強勢道指跟升的節奏，昨晚道指靠Johnson & Johnson急漲6.1%所致，但作為領升指標的納指100回跌，相信道指往後再破波段新高的幅度有限。

據美國個人投資協會(AAII)調查顯示，截至7月19日止一周，散戶投資者對美股的樂觀程度攀上27個月新高，CNN的貪婪指數在週三標普高位附近時達至83，也超越2022年初歷史高位時的水平。

港股方面， 過去納指的升勢不能帶動港股及科技指數的回升，恒指受人民幣強弱及國家政策主導的因素大於外圍升跌，所以過去兩天納指的的急挫，未有給港股帶來下跌影響，今天指數開市仍然震盪於18900之上，阿里巴巴、美團及快手等更開市在全日低位而反彈，恒指18900及科指4050水平仍然是重要的支撐線，中午時段恒指收在19064升136點，科指收在4107。

未來形勢偏向港股可追一段落後，而美股在在震盪中回跌調整的情況居多。