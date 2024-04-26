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FM財自
2024-04-26 13:02:19

FM財自 | 納指期貨過山車 恒指大時代式爆上？

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恒指見強勢，連升第五日。（資料圖片）

恒指見強勢，連升第五日。（資料圖片）

昨晚早段美股下挫，道指一度跌近700點，收市跌375點，標普500最低跌至4990，收市大幅收窄至下跌23大點在5048；納指100最多跌350點，收市只跌96點在17430

美國首季GDP增長1.6%遠遜於預期，但個人消費支出（PCE）通脹按年增3.4%創一年來最大升幅，核心通脹按年升3.7%遠高於上季的2%，市場擔心滯脹所以早段股市下挫。

周三盤後公布的Meta業績，擔心支出將會增加，預測次季收入將低於市場預期，開市早段股價急挫超過15％至414.5元，收市跌10.56%IBM宣布以64億美元收購雲端軟件 HashiCorp ，並公布第一季收入低於市場預期股價下跌8.25%，為跌幅最大道指成份股；Google及微軟將在盤後公布季度業績，股價早段也急挫，收市收窄大半跌幅，而TeslaNvidia卻逆市向上，分別升4.97%3.71%收市。

盤後Google及微軟公佈業績，MSFT4.4％，Goog11.4％破歷史新高，納指100期貨（NQ）升200點，比對從昨晚美股早段低位回升最多500點，市況震盪劇烈。

另一邊廂的恒指更見強勢，連升第五日，從上週五的恐懼低位16044瞬間在一星期升逾 1500點，市場牛熊證比例差距懸殊，說明過去一星期市場散戶們越漲越空，之前在17000點時多次回跌，造成圖形上的三上三落，當投資人習慣了回跌，這次突然來真突破？市場散戶們的空倉措手不及，人在江湖身不由己。

筆者今年以來，均以好倉應對空倉很少，就是因為港股夠殘，夾空倉的情況隨時發生，昨天（0425）開始發覺可能不是夾空這麼簡單，以圖形比對2015年的大時代前，有可能這次是一個爆上的契機，不過在失落週期這種爆上和當年還是差距遙遠，但突破後，若再有一兩千點的升幅，在港股低引伸波幅週期裡，可能是博取高利潤long call 來應對的機會，看錯了也賠有限。

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