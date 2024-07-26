FM財自 | 納指沽壓還未了

美股昨晚繼續劇烈震盪，納指100開市早段再跌300點，NDX低見18727之後V型回漲，尾段再挫，收市跌201點在18830，是自六月初突破18800以來首次低收在19000點之下，科技股繼續遭到拋售，不少已回到6月初時的股價水平，資金換馬至中小型股份，羅素2000漲1.3%，道指曾漲584點，尾段急回收市僅升81點在39935，又回到4萬點關之下，標指跌0.5%，收在5399點。
昨晚美股早段NVDA（英偉達）曾挫7%，低見106.3美元很快升回，最高116.63美元，收市跌1.7%在112.28美元，高低波幅10元或9％；Tesla 繼續前一天（週三）急挫12.3％之後，週四反彈，最高226，收在220美元。
美國減息預期已成事實
昨晚公布的美國第二季GDP預估增長2.8% 超預期，財長耶倫表示，最新公布的數據反映美國經濟朝向穩定增長與通脹下滑的通道，但美股反彈後仍偏弱，借日元買股票的拆倉潮看來已近尾聲，但美國股市部份權重股估值仍然過高，自7月11日美國公佈CPI數據之後，減息預期已成事實，投資人突然醒覺，納指也是在當天見波段高位後逆轉向下至今，市場將焦點放在於經濟進展開始向下，而未來幾隻大型科技股份將公布的業績好壞將左右納指的震盪。
港股方面，恒指昨天（7月25日）終於跌破17000點關，今天中午前最低至16925，中午收在17033，是至5月20日恒指19706點高位回跌浪以來的最低水平，筆者在5月23日時在此欄寫，恒指升浪已完結，未來幾個月將輾轉跌回17000點水平之下，兩個月後實現了，然而筆者在此水平並不看太淡，估計仍然是失落週期的節奏，破底幾天然後又一次500點以上的幅度反彈，之後再回跌的節奏。