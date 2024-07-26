FM財自 | 納指沽壓還未了

美股昨晚繼續劇烈震盪，納指100開市早段再跌300點，NDX低見18727之後V型回漲，尾段再挫，收市跌201點在18830，是自六月初突破18800以來首次低收在19000點之下，科技股繼續遭到拋售，不少已回到6月初時的股價水平，資金換馬至中小型股份，羅素2000漲1.3%，道指曾漲584點，尾段急回收市僅升81點在39935，又回到4萬點關之下，標指跌0.5%，收在5399點。

昨晚美股早段NVDA（英偉達）曾挫7%，低見106.3美元很快升回，最高116.63美元，收市跌1.7%在112.28美元，高低波幅10元或9％；Tesla 繼續前一天（週三）急挫12.3％之後，週四反彈，最高226，收在220美元。