FM財自 | 納指淡友的奇蹟日

Nvidia昨天收市後公布業績，盤後股價狂升5％，也帶動其他科指股份上升，美股正式開市後，納指100最高升582點至25222。23:30後美股三大指數從日高開始回落，初期以為小回調，後來突然速度加快，大幅度收窄漲幅之餘，瞬間看到已經倒跌，市場一時傻住措手不及；道指早段也狂升逾700點，之後和納指般下挫，倒跌。

納指100收市跌586點，就像鐘擺理論，漲多少點單日跌回多少點。

自10月底納指終極一升之後，昨晚（1120）輾轉再跌破波段低位，NVDA及Google只給納指一剎那的光輝後，突然下挫，回看11月份首個交易日，幾乎開在全月最高位而回，給那些月初時說11月份美股有78%會升的機率那些歷史數據回測分析，又一次當頭棒喝。