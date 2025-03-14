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FM財自
2025-03-14 13:09:04

FM財自 | 納指的451節奏及港股的星期五效應

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CPI 數據後納指反彈週四再度回跌。(資料圖片)

CPI 數據後納指反彈週四再度回跌。(資料圖片)

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週四晚(0313)美股3大指數低收，創逾半年收市新低，納指100 NDX 下跌370點，收在19225，是這波跌浪以來的新低，NQ 期貨跌近周二（0310）亞洲時段的低位，標普500指數自2月觸及的歷史高位後回跌逾10%。

繼週三（0312）公布的CPI 數據讓納指從恐懼位置反彈之後，週四（0313）公布的生產物價指數 PPI 意外持平，連同新申領失業救濟人數低於預期，反映經濟穩定，料聯儲局下星期的議息會議維持利率不變，推翻CPI 數據後的憧憬。此前在CPI 數據後納指反彈，市場憧憬減息機率增加，納指反彈最多逾300點，而週四再度回跌。

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其實從歷年的 CPI 數據後的當天及隔天分析，CPI 數據後隔天經常呈現反方向的節奏，我在去年及前年文章中多次分析這種概率：《隔天的方向才是順向》雖然概率並不高，卻是在漲跌節奏時，交易員的一大參考。

另外一個持續了3星期的節奏，不得不再強調一次，就是納指的「451」節奏。

「451」節奏是星期四、星期五及星期一的連續3天節奏，星期四下跌，星期五反彈，星期一再跌，所以是451節奏。

過去連續3個星期四下跌，2月27日星期四下跌581點，3月6日星期四下跌575點，昨天3月13日星期四下跌370點。

上周五及再之前的一個週五前文也有詳述過，即使週五反彈，下周一再跌的機率高，過去三星期平均跌幅最深的日子就在星期四。

如果納指繼續跟過去3星期節奏的話，今晚反彈，下星期一再挫...

但如果今晚納指再跌，下星期一低開可能V彈，而結束這次下跌浪，不過尾段的跌幅有多深就很難評估了。

期權是冒險家的樂園

港股方面，連跌5天之後，今天回升，中午收市前已升破24000點，今天領漲的是內險股及弱勢連跌4天的美團，當中平保週期權末日Long，以48元 call 來計算，出現逾40倍的單日利潤。星期五總是不一樣，無論美股港股皆是，期權是：冒險家樂園，末日long 是窮人的幻想天地，萬般分析不如事前 long call 。

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