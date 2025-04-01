FM財自 | 納指破底後會回穩幾天

納指過去連續4個星期五皆上漲的節奏改變了，已預視下一個交易日，即週一（3月31日）高概率會出現一段下殺止損單的恐懼激盪，週一NQ 期貨早段開市跌逾200點，並跌破3月11日以來的波段低位，待晚上美股正式開市時段，納指一開市即再挫一會，科技七巨頭(Magnificent 7)領跌，首30分鐘上演一齣好戲，納指100挫近500點，跌至市場恐懼才V彈。

特朗普搖擺的關稅政策引發全球股市的不確定性，標普500指數今年第一季創下自2022年以來的單季最差表現，標指2025年第一季跌幅達4.6%；納指綜合大跌10.5%；道指則微跌1.3%。

納指將呈現震盪反彈勢

週一收市標普倒升30大點或0.55%，納指100 (NDX ) 大幅收窄跌幅只微跌3點。納指自上周三從反彈波段高位回落，連挫3天後，昨天（0331）出現V底反彈訊號，熟悉的節奏響起，預視第二階段的恐懼低位已出現，未來將呈現震盪反彈勢，雖然未來的漲跌仍然處於特朗普的關稅政策上改變突發上，投資人難以捉摸，但既然看不懂特朗普政策，不如不看新聞只估節奏。

港股方面，昨天恒指跟隨全球股市下跌，險守23000點，今天（0401）反彈，暫時仍然受制於20天線至23900之間的阻力位，預視第二季港股難像第一季般的強勢表現，4月份先偏向於再跌破3月31日的波段低位23000點一些。