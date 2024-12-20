FM財自 | 納指結束最後狂歡

美國聯儲局（Fed）周三（12月18日）一如預期將聯邦基金利率下調0.25%至4.25%~4.5%，克里夫蘭聯準銀行總裁Beth Hammack表示反對降息，Powell在利率會後聲明表示，Fed正處於或接近放緩降息的時刻，明年將根據數據做出降息決定，而2025年通膨預期從2.1%上調至2.5%，將長期中性利率預期再次上調至6年新高的3%，並將明年降息次數估值減半至兩次。



美國股市重挫，美匯指數爆上，升破波段新高，黃金價格下跌，比特幣回跌，道指連跌第10天，週三跌1,123點或2.58%收在42,326點，創幾十年來最長連跌日數紀錄；標普500指數跌2.95%或178大點，收在5,872點，一夜驚情；NDX納指100早段變動不大，Tesla破頂，議息結果及會後聲明後NDX急挫791點，跌至21,209點收市，Tesla從歷史高位488元重挫。

鷹式降息後的週四（12月19日）道指終止再跌，微升15點，之前升過籠的納指100再挫99點，收在21,110點。



其實這次的會後放鷹並不是意外，只是升過龍回跌的藉口而已，自1個多月前特郎普勝選後，市場已經預期「特通脹」會在2025年出現，但12月初納指開始不理性的狂漲，假借炒減息為名，納指最後狂歡，市寬明顯收窄，同時的道指連跌而納指獨強皆埋下納指見頂回跌的警訊。



昨晚納指100早段先反彈百餘點，之後再跌破前一日低位，今晚（12月20日）美國股市開市時段，是美股指數12月期貨及期權的結算日，不過這個所謂4巫日，回看多年來股市開市變動不大，皆沒有什麼參考價值。



納指若早段先行反彈，再次破底的機率比較高，若是開市早段低開破底，今晚反彈回升的機率會高些，納指中線觀察，看來已經提前出現最後狂歡，即使未來大幅反彈，也難再破本週初的歷史高位。