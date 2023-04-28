FM財自 | 納指100破波段頂恒指勉強重上2萬

昨晚（0427）美國公佈了一系列經濟數據 ，第一季GDP年錄得1.1%，低於預期的2%，前值為2.6%，經濟衰退可能性升溫；美國第一季度的個人消費支出季率為3.7%，低於預期的4%，前值為1%；第一季度核心PCE物價指數為4.90%，高於預期的4.70%，前值4.40%。

歐元繼續在1.10附近震盪，聯儲局下週加息0.25％機率維持8成附近，美國10年債息率回升至 3.524厘，經濟數據差並不影響美聯儲下週加息預期，市場反而著眼於經濟數據欠佳，未來加息周期或會提早結束，造成美國股市昨晚急升。

美股大型企業季績繼續成為本周股市的主流，美國第一共和銀行FRC反彈，紓緩市場過去兩天的憂慮，道指高開高收，收市急升524點，33826點，標指升79大點在4135點，納指綜合升287點或2.43%，在12142點。

納指雖破頂港股未回穩

納指100期貨（NQ）更升破過去徘徊了一個多月的波段頂一些，帶動港股今天重上2萬，恒指最高至20168，是自上星期五（0421）跌破2萬點以來，首次重上2萬，唯科指股份偏弱，跟升一段已無力可守，中午前恒指跌回2萬點邊緣，收在20007，科指股份雖有反彈然而力度不足是主因，有待下週假期後的走勢。

本週二晚（0425）受美股回跌拖累，夜期時段一度跌入我前文寫的估底範圍：19100-19500之間，5月期指最低至19334，隔天因微軟業績後急升，恒生指數始終未低於19500點已反彈，基於目前處於盤整週期的判斷，筆者仍然看恒指未來重上50天線20200點之上，並站穩的機率高於再跌破19500點。