FM財自 | 納指100結算前見頂了？

美國假日後的周四（6月20日）早段納指100期貨已突破20,000點，6月期貨最高至20,095點，NVDA下午盤前開市已在140元之上，最多升3.82%，適逢明天（6月21日）開市時段是6月美股各指數期貨及期權的結算日，所以備受市場觸目，納指100期貨在突破19,000點之後，短短兩星期之內狂漲超過一千點，剛好遇著結算前夕這敏感時刻連破歷史新高，所以特別受到交易員們關切，是為了趕絕空倉，高位結算之後回落？



不過當很多交易員都同樣想法的時候，就來些不太一樣，昨晚期貨突破二萬點之後，待美國正式開市時已經跌回2萬，NDX開在歷史高位19,979點附近，之後漸漸回落，似乎空倉的止損盤已經趕盡殺絕，市場不等待明天高位結算已開始偷步獲利平倉，押注在一天之後高位結算的籌碼也紛紛下車離去，納指期貨一天的高低波幅超過400點，NDX納指100跌161點收在19,747點，標普500及道指收盤微漲。



NVDA周二才取代微軟，成為全球市值最高的公司，財經新聞爭相報道，然而一天之隔又跌回第二，NVDA昨天開在140元之上最高140.76元，之後震盪走低，收市在 130.78元，倒跌3.5%，圖表型態上似漲完了。