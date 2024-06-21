FM財自 | 納指100結算前見頂了？

周二（6月18日）美國假期前，納指100靠著英偉達（NVDA）跟漲，衝破130元再破歷史新高，納指100指數升近2萬點水平。
美國假日後的周四（6月20日）早段納指100期貨已突破20,000點，6月期貨最高至20,095點，NVDA下午盤前開市已在140元之上，最多升3.82%，適逢明天（6月21日）開市時段是6月美股各指數期貨及期權的結算日，所以備受市場觸目，納指100期貨在突破19,000點之後，短短兩星期之內狂漲超過一千點，剛好遇著結算前夕這敏感時刻連破歷史新高，所以特別受到交易員們關切，是為了趕絕空倉，高位結算之後回落？
不過當很多交易員都同樣想法的時候，就來些不太一樣，昨晚期貨突破二萬點之後，待美國正式開市時已經跌回2萬，NDX開在歷史高位19,979點附近，之後漸漸回落，似乎空倉的止損盤已經趕盡殺絕，市場不等待明天高位結算已開始偷步獲利平倉，押注在一天之後高位結算的籌碼也紛紛下車離去，納指期貨一天的高低波幅超過400點，NDX納指100跌161點收在19,747點，標普500及道指收盤微漲。
NVDA周二才取代微軟，成為全球市值最高的公司，財經新聞爭相報道，然而一天之隔又跌回第二，NVDA昨天開在140元之上最高140.76元，之後震盪走低，收市在 130.78元，倒跌3.5%，圖表型態上似漲完了。
納指100在二萬關前回跌，本來實屬正常，不過兩週以來升幅過巨，今晚抽高結算之後再向下的話，昨天的納指期貨就成為今年高位了？
港股方面，周三（6月19日）恒指一天狂漲514點，市場分析員奢望以為牛市又重臨時，昨天回跌95點，今天（6月21日）中午前回跌313點，把週三的漲幅幾乎全部粉碎，更傷了對牛市還存有希望的投資人的心，失落週期根本沒有牛熊市，最簡單的節奏是：跌、跌、跌，在絕望中突然一升，然後又跌、跌、跌，在絕望中又突然大反彈...直到多年以後。