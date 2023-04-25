FM財自 | 結算日之後升回2萬之上？

恒指自上星期一（0417）升破波段高位至20864後，連跌6天，恒指日線圖呈現很標準的擴散三角型態。

恒指自3月20日低位18830反彈以來，3月31日第一次升破50天線，最高至20721之後跌回20100，4月11日第二次漲破50天線，高位至20750之後又回跌，跌破2萬至19885，兩個交易日之後，4月17日（上星期一）第三次上破50天線及破前頂一些些至20864，之後又是回跌，萬水千山總是回，這次連跌6天，今天上午時段最低至19617。

即是過去一個多月以來的節奏，每次升破頂一些，之後就回跌，更跌破前底一些，日線圖呈現擴散三角形，若按照2018及2021年的同期模式，每次下跌之後都會反彈回升，比對今年的指數水平，即是跌到某個水平之後很快又回升上2萬，重點是某個水平是多少？

參考著2018及2021年的模式，最低應該也不會跌穿3月20日的低位18830，估計低位在19100年至19500之間，所以做好風險管理，懂得分開注碼，逢低炒底的勝算還是很高。

市場氣氛做相反

日期方面可能等結算日後，即本周五（0428）或下週一（0501）才出現明顯反彈上2萬不奇，這是根據歷來結算日至月初首個交易日，經常出現逆向的情況來統計。

阿里巴巴（9988），這支股票是與市場氣氛呈反向的極致指標，記得在今年農曆年開盤日，不少分析員不約而同推薦阿里巴巴為利是股（紅包股），當天巴巴股價收市在117元附近，之後就一路下跌至78元。

在80元附近卻沒有任何分一個析員敢推薦，後來因為有分拆6大業務集團的好消息出籠，巴巴狂漲，最高升回102元，市場氣氛又極致地樂觀，分析員們爭先恐後的推薦阿里巴巴，說值得長線持有云云，才兩星期的光景，股價又節節敗退跌回今天84元附近。

萬般分析不如與市場氣氛做相反，而且這指標的準確率歷久常新。

未來巴巴再跌至80元附近，相信在市場氣氛偏空的情況之下，又是一個逢低炒底的機會。