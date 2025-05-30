FM財自 | 結算日的反撲

恒指在週四（0529）上升315點收在23573，剛好就在5月恒指期貨及期權的結算日回升，當中耐人尋味，因為持續了一星期恒指日升日跌，當中明顯看出段段跑輸美股，多隻大型科技股疲軟，結算日的逆向上升，筆者試著從過去的歷史中尋找熟悉的升跌節奏，發覺結算日逆向出現的次數不低，所謂逆向，以這次來說是，應跌下跌反先向上夾空單。

在歷史型態中結算日的升跌要配合隔天，即是還要配合月底最後一個交易日即今天的方向，才能篩選出有效的過去歷史數據，整體來說，從結算日開始統計至最後交易日的升跌，對下一個月初的方向有非常明顯的啟示，但卻止於2020年之前的10年歷史數據，若果從2021年開始統計至今，數據卻呈現相反的方向，這彰顯了2024年之前市場的升跌節奏已經和2020年之前不一樣，因為持續了4年的失落週期，影響了歷史數據，所以2021年至2024年當中，造成很多數據回測愛好者來回止損。