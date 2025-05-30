FM財自 | 結算日的反撲

恒指在週四（0529）上升315點收在23573，剛好就在5月恒指期貨及期權的結算日回升，當中耐人尋味，因為持續了一星期恒指日升日跌，當中明顯看出段段跑輸美股，多隻大型科技股疲軟，結算日的逆向上升，筆者試著從過去的歷史中尋找熟悉的升跌節奏，發覺結算日逆向出現的次數不低，所謂逆向，以這次來說是，應跌下跌反先向上夾空單。
在歷史型態中結算日的升跌要配合隔天，即是還要配合月底最後一個交易日即今天的方向，才能篩選出有效的過去歷史數據，整體來說，從結算日開始統計至最後交易日的升跌，對下一個月初的方向有非常明顯的啟示，但卻止於2020年之前的10年歷史數據，若果從2021年開始統計至今，數據卻呈現相反的方向，這彰顯了2024年之前市場的升跌節奏已經和2020年之前不一樣，因為持續了4年的失落週期，影響了歷史數據，所以2021年至2024年當中，造成很多數據回測愛好者來回止損。
港股近一星期跑輸美股是未來向下先兆
若果說今年已經走出失落週期節奏陰霾的話，升跌節奏應該是回復到2020年之前的歷史數據居多，無論如何，恒指日升日跌至今天已經是連續第8天，這代表下周一若是再跌才會打破這節奏，關鍵頸線在22900，雖然跌破才轉空倉很吃虧，但總比來回止損好。
另外4月初股災後的港股美股在V型上漲態勢中，港股與美股的關聯升跌節奏相似，但近一星期卻接連跑輸美股，也是港股未來向下的先兆。
基於最後交易日和月初相同方向的過去機率，下周6月初須打破日升日跌的節奏並向下，機率會更高，所以結論是若下周一向下的話才是真方向，相反若下周一回升的話，代表短期節奏未變，恒指持續升浪，完稿時恒指處於23230點水平。
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