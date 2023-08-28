FM財自 | 繼續關注恒指18000點能否企穩 國策加持看內房股能走多遠

恒指雖在上周二至周四 (8月22至24日) 見三連升，並於周四收報18,212點，重上18,000點之上。周五卻未能守住，尾市不足三十分鐘恒指「陰跌」，收報17,956點，亦將上週累積升幅近乎全然消化，最終僅升5點。上週最好之處在於三週連跌止步，以及周五跌逾250點，大市成交金額僅約814億港元，為8月8日以來最低，解讀為沽壓不大。但周五高位在18,137點，而10天移動平均線在18,139點，就每個交易日高位而言，自8月7日以來恒指一直受制於此線；從收市位來看，受制的起點更見於8月3日。

推動內房銷售國策

數字反映本月大部分日子恒指連短周期平均線也未能突破，更遑論是長周期的，恒指現時仍處於弱勢格局。單以技術分析，至少見連續兩天收高於18,000點，才可確認此水平由阻力位轉為支持位，故此現只宜視作阻力位，最快要到周二 (8月29日) 方能見明確走向。消息面可留意內地「認房不認貸」政策執行，能否對內房銷售有改善。內地居民家庭 (包括借款人、配偶及未成年子女) 申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

提振銷性成效存疑

部分市場人士認為「認房不認貸」政策將可釋出早前被限購的購買力，筆者則對該政策於內房銷售帶動提振成效多大存疑，雖然准入首置市場的門檻降低了；但按常理潛在買家應有其他考量，例如是個人的供款能力、多購一個物業是否具必要性，以及若買入預售房，會否存在未能依時交樓風險等。其中對多購一個物業之考量，會是用作投資目的機會大，而短期內地樓價再跌風險不小，潛在買家自然不急於入市，意味著「認房不認貸」政策於實際居民中的受惠性，未必如預期般廣泛。

恒大復牌成為焦點

雖然上述政策消息令大量內房股於周五逆市下依然造好，或許是市場還未仔細留意到筆者上述問題。相信稍後不久就會留意到，預期今日 (7月28日) 不少內房股回吐機會大。另外，中國恆大 (3333) 於上周五晚上發公告，表示已向港交所申請今日復牌，參考早前融創中國 (1918) 和世茂集團 (0813) 復牌首日股價表現，分別大跌超過55.00%和65.00%，就算港交所批准復牌，也應有恆大要跌逾五成的心理準備。這樣或會累拖內房股投資氣氛，相信不少內房股今日會見回吐，也令恒指走勢受到考驗。

事實上，即使恒指企穩在18,000點之上，還不足以確認有很大上升空間，參考8月15和16日之間的下跌裂口，裂口頂部見於8月15日低位18,513點，反映重上18,000點後，暫只宜視為再升空間僅約500點。觀乎8月16日以來均受制於18,500點，距今已近半個月，所以若非有大成交額配合，此阻力位不易突破。此外，摩根士丹利於上周五發佈新的恒指目標參考，為18,500點，理應不少投資者留意到此消息，當恒指升近18,500點時，有所戒心機會大，亦會窒礙恒指突破此位置的動力。