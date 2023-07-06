FM財自 | 缺乏利好消息港股難升 探討港股被拖後腿因素

繼7月開局港股二連升 (7月3及4日) 後，昨日 (7月5日) 恒指跌逾300點，收報19,110點；不過7月暫計仍累升194點，升幅超過百分之一。20天移動平均線得而復失，繼續保持自6月23日以來受制於此線的格局。現時恒指險守10天線 (19,091點)，不過因此線自6月21日開始便下移，所以對後市看升的啟示性低。現看50天線更具參考性，自5月16日至今超過一個半月，只有6月15至19日連續三日收高，反映期內普遍日子受制於50天線。就算7月4日恒指高見19,449點，高於當日50天線處於19,439點；但最線收報19,415點，依然處於此線之下。以上技術分析無不證明恒指升勢仍未確立，暫應保持繼續缺乏方向的看法。

港股處低水平仍見上揚乏力

另可留意大市成交金額，自6月20日以來便低於1,000億港元，更於7月28日起不時錄得低於800億元，例如7月4日升近110點，當日更高見19,449點，創6月21日以來最高；但成交額不足761億元，明顯港股上揚乏力。而昨日跌逾300點，為6月26日以來最大單日跌幅，當然有投資者認為二連升超過480點後，現見調整亦可理解。不過從今年1月高見22,700點來看，7月4日收報19,415點仍低近3,300點，恒指於此水平顯然不算高，配合上半年環球主要股市惟獨港股見跌，難道不應在低水平上揚時能吸引有意趁低吸納的資金嗎？按此邏輯分析上揚日子未免太短。相信與人民幣走勢「拖後腿」有關。

人民幣再度貶值壓力在加增

7月3及4日美元兌人民幣在岸價均見人民幣升值，分別是0.16%和0.36%，相對收報7.2400和7.2142。昨日港股於上午9:30開市不久，上午9:34曾見7.2126，反映當時人民幣仍在升值，可是及後走勢逆轉，一分鐘後人民幣便轉跌，並見貶值持續擴大，上午10:32已達7.2351，貶值近0.29%。下午貶值壓力續增，下午1:44已在7.2353，最終在下午4:00港股收市時，已到達7.2428，較7.2142貶值近0.40%，並較7月3日收報7.2400還要差。此外，昨日開市前內地公佈6月財新中國服務業PMI，為53.9，雖是連續六個月處於50的枯榮分界線之上，屬於擴張水平。不過前值為57.1，意味著擴張速度減慢；並且亦差過預期的56.2，令市場失望。

中港股市能否逆轉頽勢關鍵

另可留意53.9也是3月公佈值以來最低，市場視為近五個月最差，數據反映6月服務業經營成本明顯上漲，企業普遍表示與用工成本上升及原料漲價有關。成本上升令不少企業上調服務價格嘗試轉嫁至用家之上；卻因內地現時經濟增長內生動力不足，內需亦見偏弱，繼續令投資者對內地經濟前景不感樂觀，相信也是令昨日港股跌勢加據原因。除非短期內地有推動經濟措施出台，否則難令市場對內地經濟前景挽回信心。事實上，據商務大資料監測，端午節假期期間金銀珠寶、體育用品銷售額同比增長13.6%和3.4%；品味美食、觀影看展、避暑戲水、野餐露營等休閒消費持續升溫，同比增長18.5%。足見內地居民消費力不弱，只是對內地經濟前景缺乏信心，令資金未能有效流入資本市場，認為這是中港股市能否逆轉頽勢的關鍵。