FM財自 | 羅家聰︰中印本質其實好相似 | 印度是下個世界工廠？跟中國軌跡發展？

根據國際貨幣基金組織(IMF)報告，印度已躍升為世界第五大經濟體，更指有望在10年內超越德國和日本。事實上，印度總理莫迪自2014年以來便強調要發展工業，近年特別將目光集中在半導體供應鏈上，惟7月中台灣鴻海科技集團旗下的富士康正式宣佈退出印度半導體晶片廠合資企業的投資，距離整個項目開始不到一年。經濟學家羅家聰接受FM財自訪問時表示，相信這是個別事件，雖然當地生產技術仍有待提高，但其人力資源仍然便宜，若之後印度生產水平慢慢提高，料可吸引歐美企業將廠房由中國轉移到印度。

另外，該國過去有不少向外資企業徵收大額罰款的例子，尤其是中國手機製造商，小米、vivo和OPPO等皆中招，因此印度被中國網民稱為「外資墳場」。羅直言，東南亞國家貪污腐敗、制度落後無可避免，但往往就是如此，其生產成本才便宜，外商投資印度前已評估相關風險，加上印度政府本來亦有意開放市場予外企，料情況會逐漸改善。

羅家聰︰印度經濟仍受惠人口紅利

過去十年，一直有聲音指印度會成為下一個中國，而印度今年人口數量已超越中國。他表示，在全球主要國家人口增長均下跌之際，印度人口減速較慢，又指不要少看1至2%的增長，因人口增長和經濟增長並非一對一，「人口增長1%，經濟增長是多不止1%的」，所以未來印度經濟仍然會受惠於人口紅利。想看更多KC博士對中印經濟的看法，即按下連結收看全片！