FM財自 | 羅家聰︰特朗普回歸干預唔到油價 | 中國搶先放水齊齊押注美國9月減息？

市場焦點繼續落在美國大選上，大多數投資者預料美國9月開始減息，惟共和黨特朗普近日指出應該等大選過後才開始減息，有預測指如特朗普當選，為了美元弱勢會干擾聯儲局獨立。經濟學家羅家聰接受FM財自訪問時指出，雖然政治壓力（例如前總統特朗普的干預）可能存在，但市場壓力通常更為巨大。
他指出，近幾十年來，政治壓力對聯儲局決策的影響不明顯，又認為過去是聯儲局會主導市場，但現在看來是市場主導聯儲局，又強調雖然總統可以改變稅率，但他們無法直接控制其他因素，例如通脹、匯率或石油價格。尤其油價很大程度上是由供需驅動的，而供需並不完全由美國決定。
羅家聰解釋，特朗普的政策包括其傳統資源的支持，以及他在烏克蘭政治議題上的立場，或未會直接影響油價，對油價在未來三年內是否會出現大幅下跌趨勢表示懷疑。
人民幣走勢成賭注？
另外，三中全會過後，中國人民銀行即打出「放水」組合拳支撐經濟，7月貸款市場報價利率（LPR）、7天期逆回購利率、常備借貸便利利率（SLF）均下調0.1厘，以及月內兩度進行MLF操作。羅家聰早前指出，中國押注美國即將進入降息周期才會搶先「放水」，以防止人民幣過度貶值。他最新表示，央行降息可能不會對銀行獲利產生影響。
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