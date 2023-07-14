FM財自 | 美元指數急挫港股追落後

繼上週五非農數據後，周三晚美國公布CPI數據也低於預期，反映通脹降溫加息壓力大減，昨晚美國最新公佈的生產物價指數(PPI)進一步顯示通脹壓力紓緩，美國債息大幅回落，10年債息由高位回落至3.76%之下，而10年債息高於30年，再出現倒掛現象，顯示市場估計息口將見頂，預期明年開始減息，甚至比較早前的市場預期為早，幅度也可能較估計大所致。

上週跑輸的納指，本週升幅最為明顯，納指100期貨9月兩日之間，升逾400點或3%，並且已升至2022年初，跌浪開始時的高位，不過適逢今天（0714）週五，連升多天的納指可能在周五假期前回調，週五再追高並不適當。

港股擺脫陰霾

港股方面，從週一升至今天，連漲5天（ 截至7月14日中午收市），從上週期指7月低位計算，回升超過1200點，原因是人民幣跟隨非美貨幣回升，美元指數從上週103之上，一週之內下跌至最新為99.60附近，超逾一年低位，儘管人民幣不強也跟跑回升，今天美元人民幣中間報價在7.13之下，讓港股擺脫陰霾，昨天（0713）恒指升破19000點的技術多空分界線後，走勢更加明顯，除非美元指數突然逆轉回升或是納指逆轉回跌，否則按照趨勢估計，7月份恒指有望升至20300點附近。