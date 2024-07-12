FM財自 | 美國減息成定局 納指sell the fact

然而狂漲7天的納指100，在CPI數據後，9月減息已成定局之際，納指期貨先升破歷史新高，但在美國股市正式開市前回落，之後上演一幕報復式的下挫，興奮中的多頭倉爭先恐後地獲利平倉落代為安，以致納指100（NDX）週四晚下挫458點或2.22％收在20217，自六月初開始，納指100突破18800高位後，短短六星期升幅超過一成，筆者在星期二前文也提出美股終極末升段味濃的分析，尤其是美國的科技七雄，當天我還是保守的寫：《結論是港股即使不炒底，也不要追空；美股即使不敢沽空，也別再追高。》

CPI 數據發布前夕，Powell 半年一次赴國會的作證暗示聯準會開始降息的條件已經成熟。昨晚20:30 公布美國 6月 CPI年增 3.0%，低於市場預期，而核心CPI 年增 3.3%，略低於市場預期，Fed 9 月降息的可能性躍升至 93%。

道指及羅素 2000 還有升幅

在此之前的幾星期，資金過度集中AI相關科技大龍頭股份，昨晚的CPI後Sell the fact時機成熟，納指的下跌調整，資金移轉，以致道指及羅素2000還有升幅，相信納指調整未完，今晚（星期五）可能再挫一會。

港股方面剛好相反，過去一星期納指上升時恒指下跌，昨天恒指開始上升360點，今天（0712）港股延續昨天的升勢，中午收市前再升353點在18185。

物極必反，市場永遠在最狂歡時見頂回跌，最悲觀時見底反彈。