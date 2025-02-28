FM財自 | 美國科技7雄變7熊

昨晚（0227）納指重挫，NDX 納指100 下跌581點或2.75%，是自去年12月8日以來，最大單日跌幅，NVDA （英偉達）業績後先高後低領跌，科技股成為重災區，美股科技7雄變7熊。 儘管NVDA 財報優於預期，但特朗普突然宣布將對加拿大、墨西哥課徵25%關稅確定於3月4日開始，也將對中國再加徵10%關稅，引發美股在正式開市後下挫。與其說是加徵關稅引發下跌，不如說是市場資金早在上周五（0221）開始撤出，形成逆轉。 英偉達昨晚（0227）業績後正式交易時段開在135元，但瞬間從日高135元跌至130元附近，引發市場資金繼續從科技股份撤出，市場似就等到NVDA業績後才進入新一輪賣壓。

NVDA 從升2%收盤跌逾8%收市，收在120.15元；Tesla 週三跌破300元不止跌，昨晚再挫，今天（0228）夜盤時段再跌至277元最低，回到去年11月初，特朗普剛勝選時的股價；最後武士的Meta也下跌2.3%。 道指開市早段升逾400點，收市倒跌0.45%，跌近200點；美股科技7雄市值單日就蒸發近5500億美元，晶片以及AI相關股份大致向下，加上比特幣重挫，也拖累資金流走。 筆者早至1月底至2月初在此專欄文章中寫，科技7雄陸續見頂，並提及納指的不跌神話隨時破滅，過去多次納指皆能從急挫中，隔天V型回升，形成投資人掉以輕心，下跌時不再止損了，反而習慣炒底，但總會遇著一次：不彈，或是連續下跌的情況。

迎來納指小股災不奇 特朗普年代，市場情況反覆投資人皆知，但過去3個月以來幾乎只反映利好消息，壞消息只跌一天就回升，但這節奏終於在週一（2月24日）打破，週一打破了過去收窄跌幅呈陽燭的情況而再跌，通常週五及週一皆下跌，對來週是一個警訊，週二（0226）連跌3天後，週三的升幅在尾段大幅收窄，更彰顯市場力度在交戰，這次空方完全佔優。 NDX 已經連續5天呈陰燭，即使今晚（週五）美股能回升反彈，下周再挫的機率仍然高，若今晚（0228）美股再挫並低收，這段跌勢將延續至下周一，迎來納指小股災不奇。

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