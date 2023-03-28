FM財自 | 美團是時候逢低炒底

上星期一（0320）恒指從今年低位18829回升，至上星期四晚（0323）恒指夜期時段的最高升至20228，上星期五（0324），科指早段仍然強勢，最高至4293，恒指最高20118，2萬點之上不到24小時之後又回跌，昨天（0327）無視上週五美股的回升，恒指偏軟跌回19600之下，結束3天半的反彈。

昨天的回跌主要是科指股份領跌，因美團業績後被大行調低目標價，騰訊也從上週五高位387.4元急回而拖低指數。

上週四升回2萬點之上收市，市場分析才轉口風說：站穩2萬應該會再漲，卻又回跌，與之前在19000點水平時的市場情緒呈兩極，上週1400點的高低波幅，卻充分反映了上落市無定向的節奏，更彰顯悲觀就見底反彈，開始樂觀又回跌的市場定律。

上星期五美團（3690）公佈業績前，股價並未再有大幅度的變動，業績後，卻被挑剔的大行調低目標價回跌，今天（0328）開市在128元之後回穩，本來筆者以為美團今天會跌得更深，雖今天仍跑輸科指，因市場擔憂騰訊（0700）以美團作派股息，到手的投資人會沽出美團套現，個人覺得美團的回跌將有限，可能是短暫迫使收到股息的投資人在這兩天沽出美團，之後回升？

中長線睇好美團？

由於過去幾個月的美團對沖盤淡倉，股份派發已達到對沖目的，未來會拆倉，股價回歸正常，以中線角度來看待，在130元之下，若沒有持美團股份的，絕對應該站在買方，上方空間大，下方再跌空間有限，目標在165元，今天中午時收在132元。

中移動（0941）回顧過去筆者幾次分析中移動應該站在賣方，3月7日時，更用標題寫出中移動即將見頂，以逢高沽空的策略，上週一（0320）終在66.1元見頂回落，昨天（0327）最低跌至61.05元。

估計未來波幅會漸漸收窄至59.5至64元之間，引伸波幅從二月底時高水平回落不少，Short call利潤最為明顯，不過現時才空就太遲了，不值得。

滙豐（0005）與中移動卻剛好相反，在上星期一（0320）見低位49.7元，隔天開始反彈， 未來雖不期待匯豐會急漲，但估計若盤旋於51至55之間，這樣以期權Short put持倉可以賺到不少時間值，筆者在上星期二開倉至今，已經大概有三成浮盈，本來止損位是跌破49.7元，目前可調高至跌破51元時止損。

作者簡介：Option Jack 國際金融市場資深全職交易員，33年市場實務期貨期權交易經驗，專欄作者。暢銷書著作：“盤房爆炒30年”及 “哪有一天不交易”上暢銷榜前3名。