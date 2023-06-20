FM財自 | 美股上週五結算價見頂

美股各大指數9月期貨均再漲破波段頂 (資料圖片)

上星期美國股市指數經歷超級週，尤其是納指期貨，不斷“V”彈又“A”回，震盪走高，然而直至6月16日21:30，美股正式開市時段的瞬間...

美股各大指數9月期貨均再漲破波段頂，不過都跟不上三大現貨指數的結算價高，之後回跌。

四巫日夾淡

久違了的四巫日夾倉現象終於出現，這次又是夾淡，即是持有6月期貨空倉或期權空倉至價內結算，會輸到最高位。

很多分析員只會說四巫日結算波幅會大，但卻不清楚當中到底發生什麼事？

其實上周五（0616）波幅不大，不過結算價很高，超越現貨指數甚至9月期貨（扣除息差）的日高。

相反若持有6月期貨及期權好倉結算則賺盡。

多年前我交易比較拼博時，我也試過多次在結算當天，最後倒數開市前的一兩小時才順勢買或沽即將結算的月份期貨，就是要賭夾淡到頂或殺到最底，做完就等結算，勝算甚高。

用SOQ特別現貨指數特別開市價來結算，前文也提及過會容易受市場操控，但最近十年甚少出現結算日夾高於當日高或低於當日低，不過所謂：養兵千日用在一時，30年經歷用在瞬間。

例如道指最高34588，6月YM結算價在34582。

標普最高價在4448，6月ES結算價在4453.35。

納指100現貨最高在15284，而6月NQ結算在15316

以NQ為例，比對9月期貨加息差的（177點）最高位15475還要高出一些。

剛好適逢這次納指已經狂漲的波段，筆者估計上週五的高位，可能就是納指這波的浪頂。

結算價可參考CME網頁

關於SOQ的說明：

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/settlement.html