FM財自|美股升浪最多至明年1月份？

周三（11月22日）美國股市在感恩節前的最後正式交易日上漲，當中納指100（NDX）再破今年新高，這是過去30年歷史的正常數據，感恩節前多數升，但感恩節後呢？統計感恩節後的星期一跌的機率比較高，若果加上跌幅及升幅比較，跌幅大於升幅，但若看感恩節的下一整個星期的升跌幅度比較統計，卻是升幅多大於跌幅，但筆者覺得過去30年美股9成時間是處於牛市週期，這樣去評估感恩節後一星期的升跌未免過於偏頗。

就像港股過去20年牛市漫長，熊市短暫，但在短短不到三年的失落週期，已推翻港股過往20年的節奏及幾乎所有的傳統技術分析。