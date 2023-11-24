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FM財自
2023-11-24 12:29:56

FM財自|美股升浪最多至明年1月份？

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憧憬著美聯署加息週期完結，美股自10月26日從低位開始的升浪。

憧憬著美聯署加息週期完結，美股自10月26日從低位開始的升浪。

周三（1122日）美國股市在感恩節前的最後正式交易日上漲，當中納指100NDX）再破今年新高，這是過去30年歷史的正常數據，感恩節前多數升，但感恩節後呢？統計感恩節後的星期一跌的機率比較高，若果加上跌幅及升幅比較，跌幅大於升幅，但若看感恩節的下一整個星期的升跌幅度比較統計，卻是升幅多大於跌幅，但筆者覺得過去30年美股9成時間是處於牛市週期，這樣去評估感恩節後一星期的升跌未免過於偏頗。

就像港股過去20年牛市漫長，熊市短暫，但在短短不到三年的失落週期，已推翻港股過往20年的節奏及幾乎所有的傳統技術分析。

道指及標普偏落後

美股自1026日從低位開始的升浪，是憧憬著美聯署加息週期完結，後來演變成為提早減息的預期，甚至憧憬明年減息的月份越來越近所至。

未來能使美股回跌的因素，除了是通脹突然又升溫的數據，不過這個可能性不高，反而可能是炒經濟衰退，才會將這段升浪推翻，暫時預估最遲會在明年1月份發生，而納指100作為領先指標，甚至會提前在感恩節前後見頂也不奇，就像202111月份的納指100的歷史高位出現時間，偏落後的道指及標普可能會在一月份最後一升後見頂 ，然後逆轉向下？

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當前的市場環境比過往都要複雜，潛伏的隨機永遠存在，而港股的弱勢與美股的距離越走越遠，港股年底的升跌的幅度也越來越狹窄，投資人不斷將資金轉往美股市場操作，可能剛好遇著美股見頂的情況出現。

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