FM財自 | 美股反彈後何去何從？

經歷週一的高引申波幅恐懼底之後，美股指數持續反彈，標普在周四（8月8日）大幅上漲近120大點升2.30%，收在5319.31點，為2022年11月以來最大的單日漲幅，道指上漲683點，納指100（NDX）上漲546點，漲幅為3.06%，收在18413點，週三從反彈高位倒跌，才造就昨晚（8月8日）的巨大升幅。

回看星期一時的恐懼氣氛及新聞標題，再一次見證高iv就是底，恐懼就是底。

美股指數高低波幅會漸漸收窄

納指100從7月11日的高位回跌至8月5日低位，3250點或15.7％的下跌，NQ期貨更超過3600點，是自2022年10月開始的升浪以來，最大的幅度調整，回調之後的美股未來會再展升浪嗎？