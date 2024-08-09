FM財自 | 美股反彈後何去何從？

經歷週一的高引申波幅恐懼底之後，美股指數持續反彈，標普在周四（8月8日）大幅上漲近120大點升2.30%，收在5319.31點，為2022年11月以來最大的單日漲幅，道指上漲683點，納指100（NDX）上漲546點，漲幅為3.06%，收在18413點，週三從反彈高位倒跌，才造就昨晚（8月8日）的巨大升幅。
回看星期一時的恐懼氣氛及新聞標題，再一次見證高iv就是底，恐懼就是底。
美股指數高低波幅會漸漸收窄
納指100從7月11日的高位回跌至8月5日低位，3250點或15.7％的下跌，NQ期貨更超過3600點，是自2022年10月開始的升浪以來，最大的幅度調整，回調之後的美股未來會再展升浪嗎？
我自7月12日開始寫美股逆轉至8月5日平空倉並轉身炒底，但沒有改變上個月的看法，美股7月份造出的歷史高位，今年應該不會升破，目前只是一個跌浪的回升，未來美股指數的每天高低波幅會漸漸收窄並持續一兩星期，引申波幅急跌，但往後還有一個跌浪，會跌破星期一的針底位置，不過不會這麼快。
港股方面，恒生指數週一隨環球股市小股災最低跌至16441，之後反彈回升，筆者在周二中午前文中寫，環球股市雖急挫，但港股破底反彈節奏不變，會反彈至17100附近，今天恒指升到了，中午前最高至17252，中午收在17200，不過路程不並不簡單， 過去3天多次上升後回跌2至300點，之後再升，和納指的每天破高一些很相似。
相信港股未來數月仍然是反覆震盪，沒有牛熊市，連比較大的升跌浪也沒有，恒指第三季就在2500點之內震盪。
Option Jack