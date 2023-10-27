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FM財自
2023-10-27 15:09:09

FM財自 | 美股急挫港股反彈

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美股

美股在業績期的大型科技股連續第二天下跌。(資料圖片)

美國第3季GDP年率成長4.9%，創下2021年底以來最高，但美股在業績期的大型科技股連續第二天下跌
。GOOG、NVDA、MSFT、Apple、Meta及Tesla等均重挫，納指100繼前一天下跌300餘點，昨天（26日）盤中再挫逾300點，收市下跌272或1.89％；道指下跌251點；標指再挫50大點或1.18％。


美債息率先升後回跌，美股也跌，過去一年投資人或新聞媒體習慣了每次美股回跌，必說是債息升的原因，其實是一個錯誤的訊息，昨天開始股價下跌，投資人減持股票，轉而買債，造成股市跌，國債升債息率跌，這是過去30年大部分時間的節奏，只不過近年在升息週期，剛好遇上今年股市上行而導致情況調轉。


而從恒指昨晚夜期所見，儘管美股下挫，期指依然偏強，今天恒指開市已明顯強勢反彈，上午時段恒指最高彈至17,343點，中午收市升168點在17,213點，科指昨天已見跑贏恒指，今天科指繼續強勢，最高位時已接近週三時的高位附近，科技指數的帶頭領升，有利恒指往後再上，預期反彈趨勢可能持續至下週一結算日後，甚至11月初。

過去幾天的過山車走勢，恒指從反彈高位又回落至17,000點之下，反彈無力已深入民心，使投資人信心盡失，尤其是昨天悲觀情緒氾濫，這可能是一個波段底部反彈的開始，畢竟絕望就是底。

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