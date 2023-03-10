FM財自 | 美股拖累港股再挫 恒指型態兩種可能

昨晚（0309）美國矽谷銀行（SIVB）突然 宣布集資17.5億美元，股價急挫6成，盤後再跌2成，雖然其規模不足以撼動整個銀行業，只是信心問題，但美國金融股仍聞風色變，四大銀行一度急瀉超過6%，摩通跌 5.4%收市，美銀及富國銀行跌6.2%，花旗集團跌4%。

拖累道指急挫逾500點，早段強勢的納指最終也被拖累倒跌，收市下挫逾2％，納指100 3月期貨又跌回12000點之下。

恒指自星期二（0307）靠舊經濟股推升的21000點測試後逆轉，回跌兩天後至昨天已經正式跌破二萬點之下低收，將今年的年初效應升幅徹底跌回，今天被美國股市拖累再挫，恆指直接低開，最多跌逾500點，完稿前低位在19398。

剛公佈完業績的京東（9618）股價挫至160元之下，雖然業績不太差，但大型投行唱空，要你跌就要跌，阿里巴巴（9988）最低跌至81元，也跌近筆者第一個博彈位置79-82元之間，巴巴若再挫，下一個位就要回朔到去年10月份大約69至71至間才有支持。

之前強勢的匯豐（0005）被美國金融類股下挫拖累，今天Gap down最多跌近3％，另外永遠強勢的中移動（0941），中午前也到跌回63元之下，所以說市場沒有完美的股份。

美團（3690）今早跌近筆者心動價位置121元附近，不過基於今日星期五還有晚上美股再挫的風險，外圍風險不能不顧，即使要炒底也要分注。

另外比亞迪（1211）我寧願等待跌破二百元再看，暫時估計在192至197之間比較適合，跌破185元止損。

恒生指數的型態 有兩種節奏可能

騰訊（0700）今天跌幅是科指股份較輕微的，中午前最低332.6元，非常接近我在一個月前寫騰訊的空倉目標價332元，但我的騰訊空倉在過去兩天已經平掉大半。

目前恒生指數的型態 有兩種節奏可能，第一種是跟去年（2022年）三月份的急挫，第二種是跟著2018或2021年的上下盤整格局節奏，這兩個節奏有些矛盾，一個即將反彈，一個再挫，若跟去年節奏，再將波幅修正，恒指將跌至18800點之下，這是最壞的情況，會出現這種情況應該是今晚美股再重挫才會發生。

若今晚美股市場沒事回升，那麼就可能跟 2018及2021年的節奏，未來反彈升回2萬點之上。

作者簡介：Option Jack 國際金融市場資深全職交易員，33年市場實務期貨期權交易經驗，專欄作者。暢銷書著作：“盤房爆炒30年”及 “哪有一天不交易”上暢銷榜前3名