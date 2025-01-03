FM財自 | 美股港股元月開局的變數

2025年開局首天，港股美股皆下跌，1月2日恒指開市在日高19933向下，最多跌逾500點至19543，之後跟隨A 股反彈，下午再回軟下跌436點收在19623，上證跌89，深成跌326點。

年前不少分析員因看恒指連續多天站穩2萬點之上而看2025年初會上漲，2025年首日卻下跌，先來個當頭棒喝，恒指的漲跌節奏在跨年前後不會這麼簡單的，從過去多年的年初首日回測，可見1月首日經常有比較大幅的變動，有時更會形成一個中小型的漲跌浪。

1月3日2025年的第二個交易日，恒指在上午時段向上，一度升逾260點，在A股還未有明顯回升的同時有這表現，有些像先跌後上的態勢，例如2019年及2023年年初的抽象版本節奏，不過未來恒指要能突破昨天（1月2日）開市高位19933點，才能判斷及增加向上的機率，但過去9年當中也有兩年是沒有方向的元月初走勢，例如2020及2022年。