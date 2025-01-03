FM財自 | 美股港股元月開局的變數

2025年開局首天，港股美股皆下跌，1月2日恒指開市在日高19933向下，最多跌逾500點至19543，之後跟隨A 股反彈，下午再回軟下跌436點收在19623，上證跌89，深成跌326點。
年前不少分析員因看恒指連續多天站穩2萬點之上而看2025年初會上漲，2025年首日卻下跌，先來個當頭棒喝，恒指的漲跌節奏在跨年前後不會這麼簡單的，從過去多年的年初首日回測，可見1月首日經常有比較大幅的變動，有時更會形成一個中小型的漲跌浪。
1月3日2025年的第二個交易日，恒指在上午時段向上，一度升逾260點，在A股還未有明顯回升的同時有這表現，有些像先跌後上的態勢，例如2019年及2023年年初的抽象版本節奏，不過未來恒指要能突破昨天（1月2日）開市高位19933點，才能判斷及增加向上的機率，但過去9年當中也有兩年是沒有方向的元月初走勢，例如2020及2022年。
美股2025年埋下向下調整風險
美股方面，納指100（NDX）自2024年平安夜之後連跌第5天，2025年首個交易日1月2日早段納指期貨先漲升250餘點，收市卻倒跌36點在20975。
記得筆者在兩星期前發文形容12月16日時的所創的納指歷史高位是：《納指的最後狂歡》，當天受到不少網民取笑；在上星期年關前，看到一則全球財經專家對美股2025年的看法統計，和過去幾年不一樣，2025年竟然沒有一位專家看2025年美股會下跌，似乎持續兩年多的狂漲之態勢，大部分投資人都被洗腦了？市場一面倒的看多，反讓我覺得2025年不是一般大眾認為的這麼簡單，美股2025年埋下向下調整的風險。
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