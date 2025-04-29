FM財自 | 美股港股波幅大幅收窄

隨著關稅貿易戰漸漸緩和，縱使隱憂猶存，但對股市的影響已經越來越輕微，在沒有新的壞消息出籠之前，美股港股皆處於慢漲的態勢，但投資人看來仍然謹慎以防突發，未有顯著追漲，市場等待美股本周迎來的大型科企股業績，包括MSFT、META、QCOM、APPL 及 AMZN。

昨晚（0428）美股回跌一段，但只是驚弓之鳥效應，尾段V彈收窄全部跌幅，納指100早段一度跌逾260點，收市只微跌5點在19427，美匯指數跌回99元附近持穩，距離上周一（0421）的三殺低位仍有一段距離，估計短期不容易再跌破98水平，未來美元指數應有望重上100之上並持穩一段時間。