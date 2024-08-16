FM財自 | 美股港股重回8月1日水平

昨晚美國公布的零售銷售好過市場預期，而首次申領失業救濟人數又低過預期，緩和了市場對美國可能衰退的擔憂，投資人發覺原來兩星期前開始的急挫只是一場誤會，美股飆漲，是自8月5日的恐懼底開始連續第9天向上，尤其是納指，每天皆升破前一天的高位。
標指上漲88大點收在5,543點，道指漲554點，納指100漲467點收在19,490點，升回8月1日起跌的水平。
回看兩星期前的8月1日，失業救濟人數高於預期開始，市場擔心經濟硬著陸，引發美股從高位一輪急挫，跌勢延至8月5日的黑色星期一小股災，這週繼美國的PPI、CPI 數據後，至零售銷售皆好於市場預期，納指3天內升近千點，而利率期貨反映9月減息半厘的概率降至25%，減息0.25厘的概率由65%升至75%，恢復軟著陸信心，不過過去一週升幅過巨，適逢今晚星期五，美股可能會有獲利回調壓力。
港股方面，昨晚美股盤前阿里巴巴（BABA）公布業績後先回跌至75.47元，之後升破波段頂，今天港股巴巴高開不多，緩步再上最高至79.8元，升破5月底以來高位，業績前巴巴走勢跌跌撞撞，相信業績後走勢會明朗地向上，騰訊業績後先向下後向上，未來有望走出區間困局，恒生今天指數重上8月1日時的指數水平，中午收市前在17,397點上漲288點。
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