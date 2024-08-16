FM財自 | 美股港股重回8月1日水平

昨晚美國公布的零售銷售好過市場預期，首次申領失業救濟人數又低過預期，緩和了市場對美國可能衰退的擔憂

昨晚美國公布的零售銷售好過市場預期，而首次申領失業救濟人數又低過預期，緩和了市場對美國可能衰退的擔憂，投資人發覺原來兩星期前開始的急挫只是一場誤會，美股飆漲，是自8月5日的恐懼底開始連續第9天向上，尤其是納指，每天皆升破前一天的高位。

標指上漲88大點收在5,543點，道指漲554點，納指100漲467點收在19,490點，升回8月1日起跌的水平。

回看兩星期前的8月1日，失業救濟人數高於預期開始，市場擔心經濟硬著陸，引發美股從高位一輪急挫，跌勢延至8月5日的黑色星期一小股災，這週繼美國的PPI、CPI 數據後，至零售銷售皆好於市場預期，納指3天內升近千點，而利率期貨反映9月減息半厘的概率降至25%，減息0.25厘的概率由65%升至75%，恢復軟著陸信心，不過過去一週升幅過巨，適逢今晚星期五，美股可能會有獲利回調壓力。