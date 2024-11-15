FM財自 | 美股狂歡之後及港股一場牛戲一場夢

特朗普勝選之後市場在炒作未來不減息或減息步伐會拖慢的效應。(資料圖片)

週四(11月14)美股盤中在鮑威爾表示美聯儲12月可能不急於降息，三大指數回落，道指跌逾200點，標指及納指綜合跌逾0.6%，納指100（NDX）跌139點，又回到21000之下水平。

其實自特朗普勝選之後，市場已經在炒作未來不減息或減息步伐會拖慢的效應，引致過去一週美匯指數一路攀升，黃金價格一落下跌，但《不急於減息》這句首次在Powell口中說出，市場的反應相反，黃金價格止跌反彈，美匯指數從107水平回調，美股3大指數反而回跌。

特朗普有意取消美國電動車稅務

特朗普的勝選狂歡熱潮，似在星期一11月11日達到高峰，當天Tesla在夜盤時段漲只367元後回跌，而美股三大指數，納指，標指及道指也在 11月11日創下歷史高位後，隨後的三個交易日輾轉回跌，昨晚傳出特朗普團隊有意取消美國電動車稅務抵免，Tesla 跌近6%，從週一高峰位367元累計回跌16％。