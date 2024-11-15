FM財自 | 美股狂歡之後及港股一場牛戲一場夢

週四(11月14)美股盤中在鮑威爾表示美聯儲12月可能不急於降息，三大指數回落，道指跌逾200點，標指及納指綜合跌逾0.6%，納指100（NDX）跌139點，又回到21000之下水平。
其實自特朗普勝選之後，市場已經在炒作未來不減息或減息步伐會拖慢的效應，引致過去一週美匯指數一路攀升，黃金價格一落下跌，但《不急於減息》這句首次在Powell口中說出，市場的反應相反，黃金價格止跌反彈，美匯指數從107水平回調，美股3大指數反而回跌。
特朗普有意取消美國電動車稅務
特朗普的勝選狂歡熱潮，似在星期一11月11日達到高峰，當天Tesla在夜盤時段漲只367元後回跌，而美股三大指數，納指，標指及道指也在 11月11日創下歷史高位後，隨後的三個交易日輾轉回跌，昨晚傳出特朗普團隊有意取消美國電動車稅務抵免，Tesla 跌近6%，從週一高峰位367元累計回跌16％。
美股漲勢可能並不像過去歷屆美國總統選舉後的一路攀升，至正式就任後，從中線角度看，其實美股3大指數已在選前幾個月偷步炒高，選後走出一個高峰頂後就結束，可能之後輾轉回落？所以至年底前，估計美股未來會震盪回跌的機率居多，年初才回升，暫時與市場普遍的看法持相反。
港股方面，恒指週二（11月12）跌破2萬點之後，在人民幣繼續疲軟的情況下，連續3天處於2萬點之下，假跌破預期變成真跌破，恒指連跌4天，今天（11月15）才隨著美匯指數回調而稍反彈，短期看2萬點變成壓力位，在2萬點之下，表示港股正式又回到失落週期的困局裡面，過去一個月以來市場的牛市預期，只是一場牛戲一場夢，繼續只能用失落週期失落的方法來炒港股。
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