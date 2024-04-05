FM財自 | 美股破頂回跌節奏

美股3大指數在週四（4月4日）香港半夜時份突然從向上反彈，變成全數向下發展，更倒跌低收，道指自周一（4月1日）的期貨市場破歷史新高後，連跌第四天，標指期貨也同樣在周一破歷史新高一些，但周一未能趕及現貨指數開市，道指標指期貨在盤前已回落，收窄升幅，所以歷史高位出現在期貨市場，未能反映在現貨指數上。
昨晚美股下跌收市後，市場紛紛解讀為因為期油攀升，及美國可能延後降息影響，還有地緣政治局勢緊張和減產，也有多位聯準會官員發表是否降息的觀點因素等等。道指挫跌530點收在38597，標指下挫64大點收在5147，納指100下跌281點或1.55%，收在17878。
其實美股回跌是走勢節奏多於市場環境消息變數，不過藉著減息預期降溫而回跌，美股指數每次破歷史高位皆回跌的節奏，自從2月底開始已運行了超過6星期。
見升不再升，見跌不再跌
若單以納指100圖表來看，周一未有跟隨破歷史新高，出現背馳，加上這次納指100回跌幅度已超過3月份的兩次540點，所以未來有可能結束不斷破頂後回跌的節奏，而新節奏則有待今晚的非農就業數據NFP公佈後，暫時估計數據後美股3大指數跌幅不會太深，甚至先行反彈居多。
港股方面自周二（4月2日）長假後恒指高開最高升至17007，不過仍然敵不過週期的節奏：見升不再升，見跌不再跌，短短兩個交易日的今天，恒指又跌回16500之下，完稿前最低16480在16600附近，恒指L型態持續發展，再跌又是逢低炒底的機會，回升時逢高平倉的策略仍然湊效，估計最少可以持續到處月初。
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