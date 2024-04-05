FM財自 | 美股破頂回跌節奏

美股3大指數在週四（4月4日）香港半夜時份突然從向上反彈，變成全數向下發展，更倒跌低收，道指自周一（4月1日）的期貨市場破歷史新高後，連跌第四天，標指期貨也同樣在周一破歷史新高一些，但周一未能趕及現貨指數開市，道指標指期貨在盤前已回落，收窄升幅，所以歷史高位出現在期貨市場，未能反映在現貨指數上。

昨晚美股下跌收市後，市場紛紛解讀為因為期油攀升，及美國可能延後降息影響，還有地緣政治局勢緊張和減產，也有多位聯準會官員發表是否降息的觀點因素等等。道指挫跌530點收在38597，標指下挫64大點收在5147，納指100下跌281點或1.55%，收在17878。