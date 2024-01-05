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FM財自
2024-01-05 15:16:05

FM財自|美股逆轉向下港股跌勢緩和

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標普及納指皆在聖誕節後三個交易日見歷史高位後回落 (資料圖片)

標普及納指皆在聖誕節後三個交易日見歷史高位後回落 (資料圖片)

踏入2024年之前，市場普遍認為，聯儲局2024年最遲會在下半年開始減息，大型投行在去年年底對美股的預期普遍樂觀，美國股市在短短兩個月之間，標普500指數從去年1027日的4103低位至1228日的4793高位，整段升幅達16.8％，納指100NDX）更超過20％的升幅。

20231112月的上升速度，比較上次兩年前的升浪2021年時快很多，市場炒減息炒過了頭，2024年開局即迎來納指重挫，到昨天（14日）納指已經是連續第5個交易日下跌，表面看來像是一段升浪的調整，市場分析員仍然趨於樂觀，但背後隱藏的風險還未浮現，今年2024年會否像2022年初時的逆轉？

筆者總愛在市場出現全面共識時唱反調，在去年前文多次分析美股時，最早估計美股會在2024年初見頂，可能會像2021年底及2022年初的情況...後來在去年12月中後調整至聖誕節後的幾天內見頂。

美股漲至聖誕節後見頂回落

標普及納指皆在聖誕節後的三個交易日內見歷史高位後回落，只有道指在年初首日（12日）開局仍然破歷史頂一些，隔天（13日）道指回跌284點。

在去年1219日時筆者在此欄用標題寫《料美股漲至聖誕節後見頂回落》，在去年美股升勢旺盛，我敢用標題而且寫準高位出現在聖誕節至年初之間的三個交易日裡，看到12日納指重挫時，自己也覺得有些驚訝。

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不過今晚（15日）美國出非農數據，變數仍在，暫時估計美股今晚會再跌，納指連跌第六天，下星期才會出現一波明顯反彈，之後可能會有一段比較明顯的跌浪出現。

港股方面，2024年開局首日急挫之後，每天的高低波幅狹窄，今天早段低開反彈，可能出現小陽燭收市，雖然對美股比較悲觀，但港股卻認為再跌破去年1211日的波段底15972的機會並不高。

 

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