FM財自 | 美股造好慎防港股不跟隨

港股見三連跌 (5月23至25日)，並於5月25日恆指失守19,000點收市，除了創今年新低，亦回到去年12月初水平。緊接的5月26日凌晨3:00夜期收報18,528點，下跌166點；但於5月26日為佛誕假期，港股休市，香港時間週末 (5月27日) 清晨4:00則見美國交易的港股預託證券折合恆指預託收報18,820點，較周四恆指收報18,746點高逾70點，令今日 (5月29日) 恆指開市位添變數，未能預測會低開或高開。就時序而言，恆指預託的數據較新，相信參考性會略高，今日恆指可望終止三連跌。

上周五美股造好，但道指表現為三項主要指數中較遜色，升約1.000%，上升328點，勉強重上33,000點水平，收報33,093點。美股造好主因是美國提高債務上限有新消息，其中財長耶倫表示債務上限最後期限由6月1日延至6月5日，味意著白宮和國會領袖有稍長一點時間協商。此外，有報導指雙方就著未來兩年提高聯邦政府債務上限，以及為大部分聯邦財政開支設定上限接近達成協議，有指最終協議只會列明政府在住房、教育等不同領域的財政開支額度，但不會進一步細分，並且目前雙方認可的開支額度僅約700億美元差距。

道指關注能否續守二百天線

而論到道指，對於美股長週期表現，市場參考200天移動平均線多於250天線，自3月27日以來，道指於最近兩個月普遍收高於此線，惟獨上周四收報32,764點，低於200天線處於32,775點，一度令人憂慮道指要續跌，周五表現卻令五連跌止步，反彈近330點，200天線失而復得。不過由於白宮和國會領袖未有正式向公眾表示已達共識，相信提高債務上限的話題，繼續在本週成焦點。另見道指於20天線50天線處於33,351和33,293點，反映至少見連續兩天收高於33,300點，才可確認道指已擺脫下行壓力。

回看港股，美股道指回暖雖為港股喘定帶來助力；但更直接左右港股表現近期應關注美元兌人民幣走勢，單以人民幣在岸價而論，年初至5月17日均收低於「七算」，並於3月13日至4月24日超過一個月更收低於6.9000。不過自4月25日起，人民幣貶值壓力漸見明顯，以4月24日收報6.8958與5月18日收報7.0350比較，不足一個月人民幣已貶值近2.00%，並見貶值幅度仍在擴大，於5月25和26日美元兌人民幣分別高見7.0793和7.0798，逼近7.0800水平。5月26日雖收報7.0647，人民幣貶值情況略見改善；但要見連續兩天收在7.0500或以下，才可確認人民幣走勢真正回穩。

今日恆指走勢關注能否重上19,000點之上收市，倘若成事，下一步留意250天線，處於19,679點，自5月初以來，此線徘徊在19,700點水平，意味著若要確認恆指已擺脫現時弱勢，至少見連續兩天收高於19,700點。由於現水平較19,700點相距近1,000點，短期若缺乏利好消息，重上250天線之上較難實現。上述人民幣弱勢認為與美匯走勢關係密切，自5月5日收報101.21，至5月26日收報104.23，三週便累升近3.00%。現時反映聯儲局於6月加息機率逾六成，若機率進一步增加，美匯續升誘因大，故此反觀恆指短期續見偏弱則機會大。