FM財自 | 美股連續三天玩過山車

美國最新經濟數據表現，觸發市場揣測硬著陸，美股從回升勢頭中突然重挫。

納指NDX週二（7月30日）時跌破波段底並低收，投資人來不及悲觀，盤後開始狂升，週三（7月31日）收市升566點，盤後期貨再升逾200點，NQ 9月期貨最高至19717點，然而投資人來不及樂觀及慶祝，週四晚（8月1日）回跌，從盤前的200逾點升幅變倒跌，之後越跌越深。

納指歷史高位後輾轉回落

美股週四正式開市時段，高開後挫，道指早段一度漲破41000點關，最高見41096點，但隨後掉頭最多急挫744點，低見40098點，高低波幅1000點，收市下跌494點在40347，納指100（NDX）下跌472點或2.4％，收在18890，然而盤後期貨一度再挫300點，跌破週二底，NQ 9月期貨低見18686，24小時之內，NQ期貨高低波幅過千點，也是自7月11 歷史高位回跌以來的最低水平，市場擔心美國今晚公佈的非農數據而提早止損所至。