FM財自 | 美股重挫 港股低開反彈

昨晚（3月3日）華爾街股市下挫，其中納指100(NDX)高開百餘點後回跌，終場跌458點或2.2%，收在20425，特朗普昨晚宣布的關稅如期進行，道指標指下挫，道指曾經跌逾900點，收市跌649點，標普五百指數收市跌104點或1.76%，是去年12月18日以來最大的單日跌幅。
新加坡正調查一宗有關被禁運到中國的Nvidia英偉達晶片，昨天高開低走跌近9%，收在114元，是跌幅最大的道指成分股，緊隨其後是亞馬遜跌逾3%。
大摩再次將Tesla列為美國汽車股首選，Tesla股價一度彈上近304元，之後跟指數回跌，收市倒跌近3%。
市場習慣偷步節奏
比亞迪突然宣布配股影響市場憂慮，今天（3月4日）恒指低開300餘點，最多跌逾400，低至22547點，之後一路炒升收窄跌幅，騰訊(0700)及百度(9888)是今天領升的科指股份，而非大熱門的阿里巴巴(9988)及小米(1810)，中午前恒指收窄跌幅至百點。
港股這次反而在兩會開會前下跌，一改過去的節奏，兩會後急挫，似乎市場已經習慣了這節奏而偷步，筆者卻不看差港股，暫時看只是一個合理回調，之後應該還有一波衝破前高24000點的期待，操作手法方面偏向於分段炒底安全過高追。
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