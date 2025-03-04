FM財自 | 美股重挫 港股低開反彈

昨晚（3月3日）華爾街股市下挫，其中納指100(NDX)高開百餘點後回跌，終場跌458點或2.2%，收在20425，特朗普昨晚宣布的關稅如期進行，道指標指下挫，道指曾經跌逾900點，收市跌649點，標普五百指數收市跌104點或1.76%，是去年12月18日以來最大的單日跌幅。

新加坡正調查一宗有關被禁運到中國的Nvidia英偉達晶片，昨天高開低走跌近9%，收在114元，是跌幅最大的道指成分股，緊隨其後是亞馬遜跌逾3%。

大摩再次將Tesla列為美國汽車股首選，Tesla股價一度彈上近304元，之後跟指數回跌，收市倒跌近3%。