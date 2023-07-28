FM財自 | 美股高開回落港股低開回升

道指破紀錄連升13天後，周四晚先高後低回跌237點，收在35282，波幅並不算太大，但納指100期貨在周四晚則高低波幅達到393點。

在美國開市前，公佈了第二季度GDP上升2.4%，市場原先預期會放缓至1.8%，再加上一市場消化了鮑威爾週三時的會後聲明 ，納指盤前強勢，也是美聯儲週三晚加息後，市場對鮑威爾會後聲明言論的解讀是向上，市場普遍相信這是美聯儲是最後一次加息，納指9月期貨 在美股盤前率先向上，在GDP數據後已升近15800，美股正式開市後，造成股份的空倉回補，NQ（納指100期貨）直上15904，之後快速回落並震盪盤整。

正當股市投資人，終從美聯儲及鮑威爾言論擺脫了經濟衰退的疑慮後，凌晨1時後突然有消息稱，日本央行將在周五（0728）的政策會議上討論調整YCC政策，即是允許長期利率在一定程度上超逾0.5%的上限。

日本央行調整其YCC政策，被市場視為是政策轉趨緊縮的週期，而日本是美債的大戶，10年期美債收益率爆上4.02%，創下自去年9月以來的單日最大升幅，美股應聲下挫，尤其是納指，NQ9月期貨最低跌至15511，收在15584，從升近300點變倒跌40點收，恒指夜期跟跌逾300點。

今天恒指如預期般的低開300點，正當市場仍然疑惑著：港股是漲不上去的，8月期貨開在19400，下跌330點最低19398，開市後15分鐘圖瞬間陽燭反彈，科技指數領升10時後更已倒升，7月28日中午時段恒指倒升175點收在19814，科指今天又重新拿回領升指標的地位，中午時段升93點2.16％，收在4434。

一週內多個小奇蹟日

本星期短短五天之中，卻充分反映投資人心情的起落，無論你是好倉或淡倉，美股或港股，市況出現多個小奇蹟日。

從週一的急挫最多500餘點，好倉絕望，淡倉興奮，隔天週二狂飆766點，出現兩天之間的小奇蹟日，周四晚納指高開低收，又是一個小奇蹟日，連同今天的低開高走，8月期指高低波幅近500點（至中午收市計）。

港股自周初的小奇蹟日開始，市況漸漸向好，也打破多個回跌的節奏，18000-20000點之間上落多時，看這次是否有延續升勢單邊向上，8月份首個目標看20300，而今天的低開位置19400點也可視作為好倉的止損或止盈位置。