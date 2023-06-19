FM財自 | 美資大行陸續看淡美股前景

於6月15日發佈市評文章在文末指出美國科技股上揚幅度早已偏離盈利增速，泡沫已形成。若多看兩天，納指未能收高於13,700點，投資者考慮減持美國科技股為佳。回顧6月15和16日納指收市位分別在13,782和13,689點，對於進取者，應會至少多看今日 (6月19日) 納指表現，仍見收低於13,700點，才有減持行動。至於謹慎者，認為開始行動亦屬合宜，皆因6月15和16日高位為13,828和13,864點，均在13,800點之上，卻收於其下，隱約看到13,800點水平出現阻力。現時納指回到去年4月水平，處於超過一年零兩個月的高水平。

納指現屬近十年強升勢

從今年3月10日納指收報11,138點計起，至6月15日收報13,782點，約三個月累升超過23.00%；年初計起則升31.54%。而從2014年計起，至今踏入第十年，年度表現最好兩次見於2020和2019年的43.64%和35.23%，第三高經已是今年，足見現屬近十年升勢較強的時期。然而，相比2019和2020年，不難看出今年美國經濟狀況明顯差於前兩者，配合上述今年已近31.54%，較2019全年的35.23%，相距不足3.70%，故此在上周五 (6月16日) 納指高開0.55%報13,859點，近乎全日高位13,864點 (見於開市不足兩分鐘)，便一直出現低走行情，值得關注。

全日低位見於交易時段最後一分鐘，報13,680點，收市位在13,689點，近乎全日低位收市，連同上述近乎全日高位開市，屬典型的「單日轉向」技術走勢，納指已進入跌勢的風險偏高。上周五美股三項主要指數都見跌，道指、標指和納指分別下跌0.32%、0.37%和0.68%，納指表現最差，反映日內科技股的沽壓，較傳統股份為大。周五美股見跌，市場解讀與投資者對美國加息周期接近尾聲的樂觀情緒降溫有關。面對科技股升浪超過三個月，股份上揚幅度亦早已偏離盈利增速，大量獲利盤出現令納指見單日轉向有跡可尋。

美股未來幾週見新威脅

另想指出美資大市陸續看淡美股前景，花旗集團預期標指今年底跌至4,000點；摩根士丹利日前重申，仍然看淡美股前景，維持標指今年底跌至3,900點預測。此外，摩根大通預計，包括主權財富和養老基金在內的長線投資組合將向債券傾斜，為實現資產配置的目標，這是自2021年第四季度以來轉向債券的最大再平衡資金流。美股未來幾週將面臨新威脅，全球大型基金管理公司預料將拋售多達1,500億美元的股票。根據摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou評估，由股轉債的調整可能導致全球股票價格下跌大約3.00%至5.00%。

Panigirtzoglou表示，構成投資界支柱的養老金和主權財富基金通常每個季度都會重新平衡其市場敞口，為實現 60%在股票和40%在債券的組合。本季度到目前為止，MSCI各國股票指數上漲5%，彭博全球綜合債券指數下跌1.3%。筆者按上述資料，計出股票與債券組合之間的比例差距，近3.00%，故此現時接近1.50%的股票餘結將要被沽出，相對上述預算多達1,500億美元的股票將遭拋售，意味著現時股票餘結高達10萬億美元。單以上述全球股票價格下跌的下限3.00%而言，環球科技股由於早前升勢急速，回調幅度必然遠多於3.00%，保守而言納指於未來一個月下試13,000至12,800點機會大。