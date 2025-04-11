FM財自 | 股災過後波幅收窄

美國總統特朗普倡議的關稅問題，持續多時的堅持，週初更引發全球股災，週三（0409）在美國「對等關稅」第二階段實施的首日，突然宣布對大部分國家的關稅暫停90日，唯獨對中國未有延緩，反而再加，美國股市瞬間從低位暴漲，納指一天漲逾12%，標指一天漲逾9％，這種波幅在歷史上並不常見。

中美雙方的關稅角力及言論，決定股市的瞬間漲跌，其他一切技術指標基本分析都是多餘的。

市場狂歡一天後，週四（0410）美股回跌，納指100(NDX)最多跌逾1300點，收市跌800點，持續了一個多星期的激烈震盪，VIX 波幅指數週一時的峰值在60，昨晚（0410）最高至54，之後股市反彈，VIX 瞬間跌回。