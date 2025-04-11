FM財自 | 股災過後波幅收窄

美國總統特朗普倡議的關稅問題，持續多時的堅持，週初更引發全球股災，週三（0409）在美國「對等關稅」第二階段實施的首日，突然宣布對大部分國家的關稅暫停90日，唯獨對中國未有延緩，反而再加，美國股市瞬間從低位暴漲，納指一天漲逾12%，標指一天漲逾9％，這種波幅在歷史上並不常見。
中美雙方的關稅角力及言論，決定股市的瞬間漲跌，其他一切技術指標基本分析都是多餘的。
市場狂歡一天後，週四（0410）美股回跌，納指100(NDX)最多跌逾1300點，收市跌800點，持續了一個多星期的激烈震盪，VIX 波幅指數週一時的峰值在60，昨晚（0410）最高至54，之後股市反彈，VIX 瞬間跌回。
恒指引申波幅收窄
港股的波幅指數情況和美股接近，週三（4月9日）的港股，低開在19260，最多下跌逾800點，隨後傳出中央就救市開會，恒指回升，下午更漲破2萬點，倒升136點收在20264，高低波幅近1200點，上演了一場「奇蹟日」。
恒生波幅指數VHSI週一（0407）最高至47.99，今天VHSI最高至39.8，波幅指數高低，代表股份及恒指期權的引申波幅高低，今天（0411）至上午收市前恒指的高低波窄幅在300點之內，引申波幅收窄。
每次港交所調高期貨期權按金開始，波幅指數就會漸漸下跌，筆者並認為未來無論美股及港股的波幅指數皆會下跌，策略上美股可考慮逢低分段買入SVXY 反向波幅指數期貨ETF比較安全；港股可考慮short strangle 5月份到期的騰訊或阿里巴巴，不過差價要調整適當，新手勿試。
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