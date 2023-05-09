FM財自 | 舊經濟股即將升完

今天破新高的一眾中資股、即使不是今天見頂，相信也不遠矣。(資料圖片)

踏入5月份，恒指走勢並不如一般投資人的預期，五窮六絕，過去10年統計五月根本不太窮，目前反而是以2萬點為中軸的上下震盪，若只計算5月份，不計今天在過去5個交易天當中只有上週三（0503）是下跌，其餘4天皆上漲，把那些先入為主的，人云亦云的投資人預期粉碎，市場經常反市場心理來升跌。

過去幾天恒指能從上週低位回升到今天，在2萬之上持穩多天盤整，全靠著舊經濟股撐住，如內銀板塊，內險、電訊、一眾高息股份，甚至三桶油等重新受投資人追捧 ，然而科指股份依然弱勢，反彈無力。

最近投資人開始將目光轉移至舊經濟強勢股身上，筆者認為這波小陽春應該很快就結束，不應追捧，反而要做空，看今天的內險及內銀板塊，在好消息曝光之後成為焦點，突破新高，可能快升完，這是港股市場的節奏。

我們回看過去的強勢突破的股份，最後的下場如何？

例如博彩股板塊，兩星期前憧憬黃金周急升破頂，如銀河娛樂（0027）及金沙（1928）突破之後回跌，並跌破起漲點連挫多天至今，再之前強勢的中芯國際（0981）強勢一段之後突然回跌，最近一週連跌6天，今天連20元也失守可見，目前這些所謂強勢股未來可能下場相若。

今天破新高的如中海油（0883）、中石油(0857)、平安保險（2318） 、中人壽（2628）及內銀股等。即使不是今天（0509）見頂，相信也不遠矣。

而至於科指板塊，最後是回升或是繼續弱勢下去，筆者偏向於兩種情況，要不就輪流炒，趁舊經濟股回調時，科指反而追落後回穩並向上，要不就是與舊經濟股一起再跌一波至2萬以下然後回升，並逆轉為強勢，所以在目前情況來說，做空科指不值博，不適合追升舊經濟股份，隨時摸頂。